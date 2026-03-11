Депутат Останина призвала молодежь не сидеть на сайтах знакомств
Знакомство будущих супругов должно происходить естественным путем, а не на специально созданных площадках. Об этом в разговоре с «Татар-информом» сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
Важнейшим аспектом создания пары является место знакомства. Не следует искусственно организовывать встречи, так как основу для семьи должны составлять чувства, подчеркнула Останина.
По ее мнению, знакомство начинается еще в раннем возрасте — в детском саду, школе или университете. Останина призвала молодежь внимательнее относиться к тем, кто окружает их в повседневной жизни.
При этом парламентарий отметила, что в современном мире стало меньше мест для знакомств. В советское время эту роль выполняли общественные организации, пионерские и комсомольские движения, стройотряды, работа на территориях школ и загородные лагеря.
Однако, комментируя вопрос о необходимости проведения специальных мероприятий для знакомств, Останина заявила, что ничего плохого в этом нет, если такие встречи будут организованы в рамках совместной деятельности, а не превратятся в подобие работы брачных агентств.
