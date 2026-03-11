Депутат Останина призвала молодежь не сидеть на сайтах знакомств

11 марта 2026, 19:02

Фото: iStock/Pinkypills

Знакомство будущих супругов должно происходить естественным путем, а не на специально созданных площадках. Об этом в разговоре с «Татар-информом» сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.