Сейсмолог призвала россиян собрать «тревожные сумки» из-за землетрясений

11 марта 2026, 18:25

Сейсмолог Зверева: Некоторым россиянам стоит подготовить тревожную сумку

Фото: iStock/allanswart

Россиянам, которые проживают в сейсмически активных регионах, стоит всегда иметь при себе тревожную сумку и знать базовые правила поведения при землетрясении. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева, пишет РИА Новости.