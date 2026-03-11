Сейсмолог призвала россиян собрать «тревожные сумки» из-за землетрясений
Россиянам, которые проживают в сейсмически активных регионах, стоит всегда иметь при себе тревожную сумку и знать базовые правила поведения при землетрясении. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева, пишет РИА Новости.
Жителям сейсмоопасных регионов, таких как Сочи, стоит иметь при себе тревожную сумку с необходимыми предметами первой необходимости, отметила специалист. В случае подземных толчков, по словам Зверевой, не стоит пытаться сразу покинуть здание, если вы находитесь не на первом этаже. Лучше всего быстро найти укрытие внутри дома, например, спрятаться под большим и устойчивым столом или вблизи дверных проемов. При этом рекомендуется держаться подальше от окон, шкафов и стен.
Если землетрясение застало вас на улице, следует отойти как можно дальше от зданий. Важно всегда быть готовым к таким ситуациям, изучая правила поведения при землетрясениях, поскольку это может спасти вашу жизнь, подчеркнула сейсмолог.
