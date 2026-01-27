Депутат ответил, когда Telegram полностью заблокируют в России

27 января 2026, 13:26

Делягин: Telegram заблокируют к сентябрю 2026 года

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

В России Telegram могут полностью заблокировать по схеме, похожей на ограничения в отношении YouTube. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с НСН.





По его оценке, это может произойти к сентябрю 2026 года — периоду проведения выборов. Он также подчеркнул, что одной из ключевых площадок — в том числе для бизнеса — может стать мессенджер «Мах», который сейчас активно развивается.





«Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram*», — сказал парламентарий.