Депутат ответил, когда Telegram полностью заблокируют в России
Делягин: Telegram заблокируют к сентябрю 2026 года
В России Telegram могут полностью заблокировать по схеме, похожей на ограничения в отношении YouTube. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с НСН.
По его оценке, это может произойти к сентябрю 2026 года — периоду проведения выборов. Он также подчеркнул, что одной из ключевых площадок — в том числе для бизнеса — может стать мессенджер «Мах», который сейчас активно развивается.
«Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram*», — сказал парламентарий.В таких условиях предпринимателям, считает депутат, придется адаптироваться к новым реалиям, «искать выход между струйками» и занимать ниши, которые помогут россиянам удержать привычный уровень жизни.