Не «из вредности»: депутат раскрыл причину ограничений Whatsapp* и Telegram в России
WhatsApp* и Telegram обязаны соблюдать российское законодательство. Ограничения в их отношении вводят не «из вредности», а из‑за нарушений требований, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, власти не планируют намеренно отключать или замедлять мессенджеры, однако те «как гости в любом доме» должны работать по законам РФ. Поскольку ни WhatsApp*, ни Telegram на эти условия не откликнулись, в августе 2025 года приняли решение ухудшить качество их голосовых вызовов.
Боярский также пояснил, что Telegram не блокируют полностью, потому что это не только мессенджер, но и крупная социальная платформа. Многие граждане и СМИ развивают там свои каналы.
Ранее Роскомнадзор сообщал о мерах по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*, указывая, что именно эти сервисы стали основными инструментами голосовой связи, используемыми для мошенничества, вымогательства, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
Перед этим суд в Москве прекратил производство по иску об ограничениях Telegram и WhatsApp*.
