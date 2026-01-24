Достижения.рф

Не «из вредности»: депутат раскрыл причину ограничений Whatsapp* и Telegram в России

Боярский: Whatsapp* и Telegram должны соблюдать законодательство РФ
Фото: istockphoto/hapabapa

WhatsApp* и Telegram обязаны соблюдать российское законодательство. Ограничения в их отношении вводят не «из вредности», а из‑за нарушений требований, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.



По его словам, власти не планируют намеренно отключать или замедлять мессенджеры, однако те «как гости в любом доме» должны работать по законам РФ. Поскольку ни WhatsApp*, ни Telegram на эти условия не откликнулись, в августе 2025 года приняли решение ухудшить качество их голосовых вызовов.

Боярский также пояснил, что Telegram не блокируют полностью, потому что это не только мессенджер, но и крупная социальная платформа. Многие граждане и СМИ развивают там свои каналы.

Ранее Роскомнадзор сообщал о мерах по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*, указывая, что именно эти сервисы стали основными инструментами голосовой связи, используемыми для мошенничества, вымогательства, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

Перед этим суд в Москве прекратил производство по иску об ограничениях Telegram и WhatsApp*.

Никита Кротов

