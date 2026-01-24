Не «из вредности»: депутат раскрыл причину ограничений Whatsapp* и Telegram в России

24 января 2026, 17:06

Боярский: Whatsapp* и Telegram должны соблюдать законодательство РФ

Фото: istockphoto/hapabapa

WhatsApp* и Telegram обязаны соблюдать российское законодательство. Ограничения в их отношении вводят не «из вредности», а из‑за нарушений требований, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.