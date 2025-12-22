WhatsApp* замедлили почти на 80% в России
Скорость работы мессенджера WhatsApp* сократилась на 70–80% в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на телеком-рынке.
По его словам, замедление набирает обороты, и от операторов связи это не зависит. Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения, проблемы с оповещениями и сообщениями.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp* из-за повторных нарушений законодательства. В ведомстве назвали мессенджер площадкой для «вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность». Там также предупредили, что если сервис продолжит игнорировать требования, то его могут полностью заблокировать в стране.
Читайте также: