Суд в Москве прекратил производство по иску об ограничениях Telegram и WhatsApp*
Московский суд прекратил производство по иску россиян к Минцифры о признании ограничений Telegram и WhatsApp* незаконными. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Таганский районный суд отказался рассматривать иск Константина Ларионова, который требовал признать меры ведомств незаконными. Суд указал, что истец не предоставил доказательств, что имеет полномочия подавать иск от имени владельцев мессенджеров. 23 декабря Ларионов совместно с 105 людьми подал коллективный иск к Роскомнадзору и Минцифры.
Группа активистов требовала признать незаконными ограничения на звонки в WhatsApp* и Telegram, утверждая, что основными каналами мошенничества остаются мобильные звонки и СМС. Истцы также заявляли, что блокировки нарушают конституционные права граждан, включая свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, а также принцип приоритета прав человека.
Читайте также: