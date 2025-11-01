Депутат ответила, стоит ли готовиться к массовым сокращениям в 2026 году

01 ноября 2025, 13:45

Бессараб: часть россиян могут сократить в 2026 году

Фото: istockphoto/catalis

Часть россиян может столкнуться с увольнениями в 2026 году, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По ее словам в беседе с NEWS.ru, на это повлияет политика Центробанка, направленная на сдерживание инфляции за счёт снижения экономической активности.





«Это крайне неприятная ситуация, но вместе с тем мы понимаем, что как только замедление экономики начинается, можно ожидать в какой-то степени ликвидации организаций, нового структурирования на рынке», — сказала парламентарий.