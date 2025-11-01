Депутат ответила, стоит ли готовиться к массовым сокращениям в 2026 году
Бессараб: часть россиян могут сократить в 2026 году
Часть россиян может столкнуться с увольнениями в 2026 году, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам в беседе с NEWS.ru, на это повлияет политика Центробанка, направленная на сдерживание инфляции за счёт снижения экономической активности.
«Это крайне неприятная ситуация, но вместе с тем мы понимаем, что как только замедление экономики начинается, можно ожидать в какой-то степени ликвидации организаций, нового структурирования на рынке», — сказала парламентарий.
Депутат уточнила, что сокращения будут, но вряд ли в тех масштабах, о которых сейчас пишут СМИ. На первом этапе ожидается закрытие или перепрофилирование организаций и переход ряда предприятий на режим неполного рабочего времени, чтобы сохранить кадровый потенциал.
В то же время она подчеркнула, что трудящиеся граждане защищены от произвола.