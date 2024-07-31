Депутат Пахомов о жилье для аренды студентами: За этим будущее

Фото: iStock/Vanit Janthra
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал заявление министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова о строительстве жилья для аренды студентами.
Он отметил, что реализация такого предложение – будущее.
А вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев раскрыл причины подорожания земельных участков. К ним он отнёс инфраструктуру, льготную ипотеку, регионы и рождаемость.
Ранее сообщалось, что средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми. Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.
Читайте также:
Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»
Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве под сдачу
Риелтор Апрелев объяснил запрет объявлений о сдаче квартир «только для славян»
«За этим — будущее, учитывая, что сейчас у нас такие непростые времена для покупки жилья, поэтому аренда выйдет на первый план. Механизмы, о которых министр говорил и сегодня в Госдуме, точно будут востребованы. Вопрос в том, что пока экономика «несильно летает», как говорится среди экономистов, и инвесторы прибыли пока в этом не видят», — отметил в беседе с Pravda.Ru Пахомов.
А вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев раскрыл причины подорожания земельных участков. К ним он отнёс инфраструктуру, льготную ипотеку, регионы и рождаемость.
«От инфляции никуда не денешься. Она давит на цены, которые растут из-за её же роста», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Ранее сообщалось, что средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми. Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.
Читайте также:
Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»
Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве под сдачу
Риелтор Апрелев объяснил запрет объявлений о сдаче квартир «только для славян»
Мелисса Тимофеева