Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»

Квас очень полезен для организма: он регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, поднимает тонус. Употреблять квас можно не только в оригинальном виде как напиток, но и в составе сытного блюда. Редакция «Радио 1» рассказывает как приготовить блины на квасе.