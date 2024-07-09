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Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»

Больше всего подорожала аренда «однушек» в Перми
09 июля 2024, 19:17
Фото: iStock/Aleksei Savin

Фото: iStock/Aleksei Savin

Средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми.
Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.

«Рост медианных ставок в ряде городов могли вызвать сезонные изменения. Мы миновали «яму низкого спроса», которая отмечалась в мае из-за длинных праздников и выходных. Сегодня ситуация нормализовалась: собственники начали снова искать жильцов, а арендаторы вернулись к поиску квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.



Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.

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Психолог Дугенцова рассказала, как не ругаться во время семейного отдыха
Психолог Дугенцова рекомендовала искать компромиссы
09 июля 2024, 20:00

Фото: iStock/Halfpoint

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что не омрачить семейный отдых конфликтами и скандалами поможет обсуждение планов и желаний всех членов семьи.
«Для того, чтобы избежать конфликтов во время отпуска, семье необходимо обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устраивал бы всех. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации», — отметила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Она добавила, что важно при этом постараться выделить каждому личное пространство.

Ранее Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.

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#отношения
#конфликт
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Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме
09 июля 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Подготовка муниципалитета к зиме стала главной темой еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Там продолжают масштабную модернизацию котельных, а также подготовку многоквартирных домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации.
Такой же подход применяется к содержанию территорий. Общая готовность составляет уже 70%. Завершается ремонт и техобслуживание техники, готовятся площадки для её стоянки.

Традиционно разобрали обращения жителей. Особое внимание уделили борьбе с борщевиком. Булгаков напомнил, что сообщить о наличии сорняка можно в чате @bborshevik22. Все заявки будут оперативно отработаны.
«Из выполненных поручений: отсыпали дорогу в деревне Головино; обустроили новую контейнерную площадку на ул. Неделина; провели ямочный ремонт во дворе дома № 17, к. 2 по ул. Комарова; почистили реку Клязьму вблизи Хомутовского моста», – отчитался Булгаков.
Глава округа также перечислил планы на неделю. В частности, продолжается благоустройство дворов сразу на нескольких улицах; идёт капремонт дома № 22А по ул. Сиреневой. Также в предстоящие выходные в Щёлково состоится семейный фестиваль «Венок традиций». А в субботу в ЦДК с 10 до 14 часов будет проходить традиционная выездная диспансеризация.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
#зима
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв поблагодарил вице-премьера Хуснуллина за оценку работы региона
09 июля 2024, 19:55

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина за оценку работы руководства региона.
«Спасибо Марату Шакирзяновичу за высокую оценку нашей работы! Будем и дальше развивать Подмосковье, стараться сделать область ещё более комфортной для жизни», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее Хуснуллин рассказал, что обсудил с Воробьёвым социально-экономическое развитие региона.
«Здесь команда Подмосковья показывает хорошие результаты комплексной работы! Московская область – один из лидеров по объёму ввода жилья в стране. В этом году – большой прирост по индивидуальному жилищному строительству», – отметил вице-премьер в телеграм-канале.
Он добавил, что большая работа ведется и по строительству дорог.
«На ЦКАД строится обход деревни Малые Вязёмы, на М-5 «Урал» в Люберцах – обход посёлка Октябрьский. Продолжается строительство обхода Лобни. В работе Мытищинская хорда, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе», – добавил Хуснуллин.
По его словам, всего в Подмосковье строят более 50 дорожных объектов. Хуснуллин отметил и активную работу Московской области по восстановлению новых регионов. Он пожелал руководству области не снижать темпы, чтобы качество жизни в Подмосковье только улучшалось.
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#андрей воробьёв
#губернатор
#марат хуснуллин
#московская область
#подмосковье
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Эластичные блины карамельного цвета: необычный рецепт на квасе
09 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/NataliPopova

Квас очень полезен для организма: он регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, поднимает тонус. Употреблять квас можно не только в оригинальном виде как напиток, но и в составе сытного блюда. Редакция «Радио 1» рассказывает как приготовить блины на квасе.

Ингредиенты (на 7 блинов)

  • Квас — 1 стакан
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сода —1/4 ч.л.
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Мука — 3/4 стакана

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Пошаговый рецепт

  1. В емкости смешиваем и взбиваем куриные яйца с сахаром, добавляем квас и соду.
  2. Постепенно добавляем муку и перемешиваем.
  3. До жарки кладем в смесь растительное масло и перемешиваем.
  4. Поставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом, наливаем половником тесто, распределяя по всей поверхности.
  5. Поддеваем блин и переворачиваем на другую сторону. Жарим до готовности.

К блинам можно подать мед, варенье, сметану или сгущённое молоко. Украсить можно фруктами или ягодами.

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#блины
#повар
#лето
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Стало известно о росте потолков в московских квартирах
09 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/Madhourse

Высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
Так, если в 2021 году средняя высота потолков в проектах на первичном рынке «старой» Москвы составляла 2,88 м, то теперь этот показатель равен 2,92 м.

«Максимальное увеличение высоты потолков за три года произошло в элитном сегменте. Сейчас этот показатель составляет 3,33 м, в 2021 году был равен 3,19 м. Следовательно, высота потолков в элитных комплексах за три года выросла на 14 см или 4,4%. Такая тенденция объясняется в первую очередь ростом экспозиции самых дорогих проектов делюкс-класса», — добавил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Ранее Руслан Сырцов заявлял, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.

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#цена
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#москва
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на бракосочетание
09 июля 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье вошло в тройку регионов страны по подаче заявлений на регистрацию брака в электронном виде. Рейтинг опубликовало Минцифры России.
«Каждый год у нас в регионе женятся более 55 тыс. пар, при этом 77% подают заявление онлайн через портал госуслуг. Чтобы было удобно запланировать свадьбу, мы запустили свадебный портал, где сразу можно подать заявление и выбрать площадку», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области пояснили, что на портале можно выбрать более 60 площадок или указать свою, которой нет в предложенном списке.

Там также напомнили, что лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье!».

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#заявление
#семья
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Автоэксперт Гоман назвал основные причины перегрева двигателя
09 июля 2024, 18:42

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.
«Перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная — был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан. Ещё одна причина — радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе», — пояснил в беседе с Газета.ру Гоман.

Он напомнил, что одной из профилактических мер для предотвращения таких ситуаций может служить промывка радиатора автомобиля каждые несколько лет.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин предположил, что новые китайские автомобили не смогут вытеснить подержанные европейские с российского рынка.

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#автомобили
#машины
#экспертное мнение
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Муфтият Дагестана опубликовал шариатское решение по никабу
Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером
09 июля 2024, 18:18

Фото: istockphoto/SeanWang

Муфтият Дагестана опубликовал своё решение по никабу, в котором рекомендовал девушкам воздержаться от его ношения. Организация обнародовала «Шариатское решение по никабу», в котором изложила и обосновала свою позицию.
В своём телеграм-канале муфтият отметил, что с течением времени статус никаба изменился. Ношение закрытой религиозной одежды порой вызывает у населения опасения и даже страх. В некоторых странах она стала признаком религиозного радикализма и фанатизма. Ношение такой одежды привлекает негативное внимание к девушке и становится источником напряжённости в обществе, поэтому муфтият рекомендовал отказаться от ношения никаба.

«Можно ведь закрывать лицо платком или веером», — указано в тексте «Шариатского решения по никабу».

Муфтии подчёркивают, что скрывать лицо девушка должна в тех случаях, когда она чувствует угрозу своему целомудрию. Однако современные мусульмане должны учитывать общественные реалии и быть внимательными к тому, как они воспринимаются окружающими.

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#мусульмане
#девушка
#одежда
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Щёголев: в России нужно выработать общую для регионов миграционную политику
09 июля 2024, 18:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Люберцах прошёл семинар-совещание на тему миграционной политики в России.
В нём участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, представители регионов ЦФО, силовых структур и общественных организаций.
«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается и растёт. Всё, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов. Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, важны и для человека, живущего в микрорайоне, и для тех предприятий, на которых работают люди. Мы за то, чтобы были дисциплина, порядок, чтобы всё было урегулировано», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, в последнее время тема межнациональных отношений и миграционной политики поднимается особенно часто. Сегодня Госдума сделала ряд заявлений.
«Рассматриваются законопроекты, в том числе под эгидой Совбеза, чтобы найти оптимальную форму, которая позволит развиваться стране и соблюдать все законы, обеспечивать наши традиции и безопасность. Всё это непростые вопросы, которые важно не только обсуждать, но и совместно решать», – добавил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил Щёголев, важно выработать общие подходы в миграционной политике, которые не будут меняться в зависимости от региона.
«Центральный федеральный округ, прежде всего Москва, Подмосковье и ближайшие регионы, очень привлекателен для трудовых мигрантов. Это значительный поток. Мы видим большое количество постановок на миграционный учёт. Наблюдается значительное число правонарушений, вызывающих общественный резонанс. Сегодня мы обсуждали, как бороться с правонарушениями, как проводить социокультурную адаптацию приезжающих мигрантов и тех, кто, приезжая сюда на работу, со временем получает российское гражданство», – поделился Щёголев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что темами обсуждения стали лучшие практики наших регионов. Их нужно распространять, вырабатывать общие подходы.
«Нужно, чтобы от региона к региону не было серьёзных различий, и люди, в том числе приезжающие на заработки, понимали, что требования к соблюдению законодательства, традиций и культуры везде одинаковы. Этому готовы способствовать не только региональные власти, но и общественные, коммерческие и религиозные организации», – добавил полпред.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Магомедов пообещал, что все предложения и законодательные инициативы, изложенные на семинаре-совещании, возьмут в работу.
«Московская область – один из важнейших регионов не только Центрального федерального округа, но и всей страны. Регион мощный, экономически, социально и культурно привлекательный не только для жителей России, но и для иностранцев, для трудовых мигрантов. В связи с этим периодически возникают вопросы и проблемы. Большие миграционные потоки, особенно для Москвы и Московской области, колоссальная нагрузка, – сказал Магомедов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, участники совещания обсуждали, как сделать так, чтобы это не ломало традиции, не мешало коренному населению, как взрослому, так и детям в школах. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу.

Были интересные предложения от регионов, касающиеся целого ряда законодательных инициатив. Они обязательно будут учтены. В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы миграции ещё более понятными и регулируемыми.

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#игорь щёголев
#цфо
#администрация
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