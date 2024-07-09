Стало известно, где в России больше всего подорожала аренда «однушек»

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Средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми.
Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.
Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
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«Рост медианных ставок в ряде городов могли вызвать сезонные изменения. Мы миновали «яму низкого спроса», которая отмечалась в мае из-за длинных праздников и выходных. Сегодня ситуация нормализовалась: собственники начали снова искать жильцов, а арендаторы вернулись к поиску квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
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Мелисса Тимофеева