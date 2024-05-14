Риелтор Апрелев объяснил запрет объявлений о сдаче квартир «только для славян»

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Солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о вакансиях и сдаче квартир с припиской «только для славян». Такое решение было принято в связи с тем, что подобные объявления незаконны, противоречат основам правопорядка, нарушают общественные и государственные интересы.
Если люди не хотят сдавать жильё иностранным гражданам, то они и не будут этого делать – просто в объявлении они не станут указывать «только для славян», заявил в беседе с «Радио 1» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Данный вопрос, по его словам, никак не связан с национальностью. У всех арендодателей есть собственные перечни требований, опираясь на которые они могут отказать любому человеку. Обычно при сдаче недвижимости собственники узнают у потенциальных жильцов, где они работают, какой имеют уровень дохода, где они зарегистрированы и с какой целью находятся в Москве.
При этом, если арендодатель готов сдать жильё гражданам ближнего зарубежья, то он существенно выигрывает в ставке. Реальные рыночные предпочтения таковы, что ставка найма растёт примерно на 5-10%, если квартиры сдаются мигрантам. Такая же ситуация наблюдается, например, при сдаче жилья людям с домашними питомцами. Если собственник заинтересован в получении большей ежемесячной прибыли, то он должен быть готов к сдаче квартиры иностранным гражданам, подчеркнул Апрелев.
Говоря о возможных жалобах иностранцев на отказ в сдаче жилья, риелтор заявил, что такое маловероятно. Жалобы неуместны, поскольку собственник вправе выбирать, кому сдавать своё жильё.
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Данный вопрос, по его словам, никак не связан с национальностью. У всех арендодателей есть собственные перечни требований, опираясь на которые они могут отказать любому человеку. Обычно при сдаче недвижимости собственники узнают у потенциальных жильцов, где они работают, какой имеют уровень дохода, где они зарегистрированы и с какой целью находятся в Москве.
При этом, если арендодатель готов сдать жильё гражданам ближнего зарубежья, то он существенно выигрывает в ставке. Реальные рыночные предпочтения таковы, что ставка найма растёт примерно на 5-10%, если квартиры сдаются мигрантам. Такая же ситуация наблюдается, например, при сдаче жилья людям с домашними питомцами. Если собственник заинтересован в получении большей ежемесячной прибыли, то он должен быть готов к сдаче квартиры иностранным гражданам, подчеркнул Апрелев.
Говоря о возможных жалобах иностранцев на отказ в сдаче жилья, риелтор заявил, что такое маловероятно. Жалобы неуместны, поскольку собственник вправе выбирать, кому сдавать своё жильё.
«Человек (арендодатель – ред.) должен понимать надёжность плательщика, где он работает, на каких условиях будет снимать жильё, потому что это его имущество и он его, по сути, доверяет людям, которые будут там жить. Естественно, он прописывает все требования, связанные с сохранностью, но помимо этого, у него ещё есть отношения с соседями, ответственность перед ними за то, как нарушаются или не нарушаются правила проживания. Очень много нюансов, но в договорах они все прописываются. Наверное, человек не откажет только по принципу того, что это иностранец. Скорее всего, это происходит по отношению к образу жизни и рискам, которые возникают у человека, когда он сдаёт жильё людям из зарубежья. Здесь, конечно, риски выше. Но речь идёт не о нарушении прав человека, а об обычаях делового оборота и практике, связанной с тем, что не всегда люди из зарубежья принимают все те ценности, которые важны для собственника жилья», – заключил Апрелев.
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Анастасия Чинкова