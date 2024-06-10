Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве под сдачу

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Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков заявил, что минимальная ставка аренды квартиры в июне в столице составила 36 тыс. рублей.
На эти деньги можно снять жильё в поселении Рязановское (Новая Москва). На втором месте оказалась квартира в поселении Кокошкино со средней ставкой 39 тыс. рублей, на третьем —в поселении Десеновское за 40 тыс. рублей.
Ранее директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.
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«Значительную долю вариантов под долгосрочный съём составляют наиболее востребованные и бюджетные форматы — студии и однокомнатные квартиры. Преобладание таких лотов особенно заметно в Новой Москве, где рынок арендного жилья в основном и представлен новостройками с обширным пулом малоформатных лотов», — пояснил в беседе с Газета.ру Жуков.
Ранее директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.
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Мелисса Тимофеева