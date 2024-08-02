Депутат Пахомов объяснил запрет маленьких квартир в Москве

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Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство маленьких квартир в Москве связан с демографической ситуацией.
«Москва подошла к рубежу, чтобы послать однозначный сигнал рынку. Тенденция к уменьшению площади квартир была. Учитывая, что общая политика государства направлена на развитие семьи, на повышение рождаемости, решение московских властей выглядит разумным. При этом на законодательном уровне мы не планируем таких решений, потому что все регионы разные», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пахомов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в Москве отныне запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.
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