В Москве запретили строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров

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В Москве отныне запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно документу, опубликованному на портале «Консультант Плюс», площадь квартиры учитывается без площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров. Жилая площадь должна составлять не менее 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и не менее 44 квадратных метров — для двухкомнатных.
Соответствующие изменения вступили в силу с 1 августа 2024 года. По словам главы госкомпании «Дом.РФ», в некоторых российских регионах, по примеру Москвы, уже приступили к обсуждению введения ограничений на строительство малогабаритного жилья.
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Александр Бойцов