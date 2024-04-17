Депутат Парфенов объяснил несогласие с созданием школы Ильина

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Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что выступил против создания политической школы при университете РГГУ, названную в честь философа Ивана Ильина, поскольку глубоко несогласен со взглядами мыслителя.
«Членов КПРФ и многих представителей общественности смущает, что власть берет себе на знамя такую неоднозначную фигуру, как Иван Ильин. У него достаточно чётко выраженные крайне правые взгляды, симпатия к фашизму как к идеологии и форме организации политической жизни», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Парфенов.
Он добавил, что многие выразили протест в связи с тем, чтобы создавать учебно-научный центр имени человека, который «симпатизировал фашистским режимам».
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил мнение о том, что философ Иммануил Кант, родившийся в Кёнигсберге (Калининграде) имеет прямое отношение к развязыванию конфликта на Украине.
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