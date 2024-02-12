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Философ Иммануил Кант, родившийся в Кёнигсберге (Калининграде) имеет прямое отношение к развязыванию конфликта на Украине. Такое мнение выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, во время своего выступления на съезде политологов в Светлогорске.
«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — цитирует Алиханова «Федерал Пресс».
По его словам, именно Кант стал основоположником немецкой классической философии, он повлиял на немецкую волю, отрезав ее от высших ценностей. Таким образом, глава региона уверен, что в работах философа «началась» Первая мировая война, а также конфликт на Украине. Он также напомнил, что Запад и ранее нарушал договоренности.
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