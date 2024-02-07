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Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о насильственной оккупации Россией Калининграда и намекнул, что неплохо бы Речи Посполитой захватить город. Пресс-секретарь губернатора анклава Дмитрий Лысков напомнил о Балтийском флоте, который надёжно защищает регион и его жителей.
В прошлом году власти Варшавы запретили называть упоминать город под русским названием, а использовать только польское наименование Крулевец. Дмитрий Лысков подчеркнул, что власти Калининграда не «бряцают оружием», в отличие от польских соседей, а работают на благо и процветание региона, всеми силами стараются развивать его и сделать жизнь калининградцев лучше.
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Александр Бойцов