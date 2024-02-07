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В Калининграде ответили на заявление польского генерала о «захвате анклава»

В Калининграде считают Балтийский флот надёжной защитой от любой агрессии
07 февраля 2024, 16:21
Фото: PeterHermesFurian/

Фото: PeterHermesFurian/

Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о насильственной оккупации Россией Калининграда и намекнул, что неплохо бы Речи Посполитой захватить город. Пресс-секретарь губернатора анклава Дмитрий Лысков напомнил о Балтийском флоте, который надёжно защищает регион и его жителей.

Он также посоветовал польскому вояке внимательнее перечитать учебник истории, где вполне доступным даже для русофобов языке написано, что Калининградская область — это не захваченная территория, а земли, которые достались Советскому Союзу и его преемнице Российской Федерации в соответствие с мирным договором. Спикер областной администрации также добавил, что жителям области абсолютно нечего бояться под защитой двух надёжных союзников России — армии и флота, как, по некоторым данным, выразился российский император Александр III.

В прошлом году власти Варшавы запретили называть упоминать город под русским названием, а использовать только польское наименование Крулевец. Дмитрий Лысков подчеркнул, что власти Калининграда не «бряцают оружием», в отличие от польских соседей, а работают на благо и процветание региона, всеми силами стараются развивать его и сделать жизнь калининградцев лучше.

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#губернатор
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Залужного не было в Раде на презентации проекта об ужесточении мобилизации
Геращенко: Залужного не было в Раде на презентации проекта о мобилизации
07 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/krblokhin

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Раде во время презентации законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. По словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».

«Правительственный законопроект представлял министр обороны Рустем Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», - написала Геращенко в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал новый законопроект рассматривался по сокращенной программе, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии».

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Сенатор Ковитиди назвала похвальным приезд Карлсона в Россию
07 февраля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди похвалила американского журналиста Такера Карлсона за приезд в Россию.
«Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности. Похвально!» — поделилась в беседе с RT Ковитиди.

Она добавила, что его визит в нашу страну вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в США.

А финский журналист Кости Хейсканен отметил, что его приезд в РФ волновал бы Запад даже в том случае, если бы он приехал в нашу страну в качестве обычного гостя.

«Даже без интервью с президентом это такая бомба, которая взорвётся в информационном пространстве. И все эти русофобские СМИ ничего с этим не смогут сделать. А разозлённые читатели, слушатели и зрители будут требовать правды», — поделился в беседе с «Царьградом» Хейсканен.

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Путин уволил заместителя директора ФСИН генерал-майора Гиричева
Отправлен в отставку заместитель директора ФСИН генерал-майор Гиричев
07 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto/OlFedv

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майора Алексея Гиричева. Соответствующий указ главы государства был подписан сегодня, 7 февраля.
Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации. Правовой акт вступает в силу со дня его подписания. Сообщается, что Гиричев сам подал заявление об увольнении. Чиновник объяснил своё желание оставить службу намерением перейти на другую работу. Где именно он будет работать, не сообщается.

Генерал-майор занимал пост заместителя директора ФСИН с марта 2023 года. До этого, с 2018 года он возглавлял Воронежское областное управление ФСИН, а с 2020 года руководил управлением ФСИН Владимирской области.

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#увольнение
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Дуда выразил уверенность в способности Трампа завершить украинский конфликт
Дуда: Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за сутки
07 февраля 2024, 15:24

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в общения бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. Дуда вспомнил о совместной работе с Трамом, когда он был президентом Соединенных Штатов. Об этом пишут РИА Новости.

«Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — заявил польский лидер.
До этого Трамп заявил, что за счет хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным он быстро заверши конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
«Украинская правда»: СБУ о возможном бунте после отставки Залужного
07 февраля 2024, 14:47

В СБУ предупредили офис президента Украины Владимира Зеленского о возможном бунте после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.
Издание утверждает, что отставку Залужного должны были объявить еще 2 февраля, однако это отложили из-за опасений СБУ, что могут начаться беспорядки как в городе, так и среди военных.

«В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения», - говорится в статье.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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#зеленский
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Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
Песков: Путин дал интервью Карлсону из-за его проамериканской позиции
07 февраля 2024, 13:41

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону из-за того, что его позиция отличается от остальных западных обозревателей, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ», — объяснил спикер Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что интервью Владимира Путина и Такера Карлсона действительно состоялось. По его словам, журналист опубликует материалы так скоро, как будет готов это сделать.

Напомним, Карлсон впервые прибыл в Москву 4 февраля. Сперва реальные цели его визита не раскрывались.

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#владимир путин
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Члены территориальных избиркомов участвуют в выездных встречах с жителями Подмосковья
07 февраля 2024, 13:35

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Члены подмосковных территориальных избирательных комиссий участвуют в выездных встречах с жителями региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Сотрудники ТИКов рассказывают о сроках и доступных формах голосования, о предстоящем адресном информировании жителей. Жители задают интересующие их вопросы о выборах президента России и высказывают предложения по улучшению голосования на отдалённых территориях.
«В Подмосковье найден удобный вариант диалога с жителями – «выездная администрация». Это формат работы, при котором не жители идут в администрацию, а администрация приходит к ним. В подобных встречах участвуют и члены территориальных избирательных комиссий региона», - говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#участок
#подмосковье
#московская область
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«Скупает недвижимость и готовится бежать»: На Украине раскрыли план Зеленского
Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за рубежом и готовится бежать
07 февраля 2024, 13:25

Президент Украины Владимир Зеленский активно скупает недвижимость за рубежом и готовится к побегу из страны, об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в своей статье на сайте «Другая Украина».
По информации политика, Зеленский, через подставных лиц, приобрёл себе элитные апартаменты в столице ОАЭ Дубае. Недвижимость обошлась президенту в 16,9 миллиона долларов.

По его словам, Зеленский стал выводить деньги через офшорные счета ещё до избрания на пост президента Украины. Делает он это при помощи своего близкого друга Сергея Шифера. Так, 22 декабря 2023 года Шифер закрыл сделку по покупке квартиры в дубайском элитном жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS.

«Зеленский утверждает, что украинцы сражаются за себя, за свое существование, но это циничная ложь», — прокомментировал ситуацию Медведчук.

Он заявил, что граждане Украины погибают только за коррупционные схемы, при помощи которых обогащаются их власти.

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#владимир зеленский
#коррупция
#оаэ
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Посол РФ в Оттаве назвал воровством изъятие Канадой российских активов
07 февраля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российский посол в Оттаве Олег Степанов прокомментировал поправки в местное законодательство, благодаря которым канадское правительство сможет изымать активы РФ и передавать их Киеву. Он назвал такие действия банальным грабежом и воровством.
Такие изменения в законы Канады уже внесены, подчеркнул дипломат в разговоре с РИА Новости. Теперь правительство Трюдо сможет конфисковывать частные российские активы, находящиеся в юрисдикции Страны Кленового Листа, и передавать их киевскому режиму. По данным Королевской конной полиции, в Канаде таковых заморожено на сумму около 100 миллионов долларов США. Кроме того, заблокированы финансовые транзакции на сумму приблизительно 228 миллионов долларов, добавил посол.

По мнению Олега Степанова, Трюдо и местные власти выставляют себя настоящим посмешищем, стремясь придать своим уголовным деяниям видимость некой легитимности. После таких действий Канада не смеет называть правовым государством, заключил дипломат.

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