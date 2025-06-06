Депутат парламента Петербурга Шишкина одобрила возможность изъятия участков
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина одобрила новый законопроект, согласно которому у россиян смогут изымать неухоженные участки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об установлении признаков неиспользования земельных участков», в рамках которого у жителей России смогут забирать дачные участки из-за сорняков и мусора.
«На мой взгляд, это не строгость со стороны власти, а наведение порядка. Важно подчеркнуть: при нарушениях условий содержания земли участок не будет изыматься у собственника автоматически. Сначала владельцы получат предупреждение о том, что на участке есть признаки запустения, которые следует устранить», — пояснила Шишкина.
Она уточнила, что в случае игнорирования собственником уведомления, он получит штраф. Если и эта мера не сработает, уже будет запущена процедура изъятия.
Она подчеркнула, что данные меры вводятся для стимулирования собственников к наведению порядка на своих участках.
Поводом для изъятия участка может стать мусор, обилие сорняков и разрушенные постройки. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на 360.ru.
«В список признаков неосвоения земли включили мусор и хлам, которые заняли половину территории участка и сохранялись там в течение целого года с момента первого визита сотрудников надзорных органов. Если владелец оформлял участок под строительство, то здание должно появиться за пять лет», — говорится в статье.
При этом отмечается, что для земель под ИЖС срок составит больше семи лет. Однако нельзя просто возвести постройку. Ее необходимо содержать в приличном состоянии. Не допускаются разрушенные крыши, стены, выпавшие окна или выбитые стекла. На участках не должно быть сорняков, высоких кустов и деревьев, не включенных в реестр озеленения и благоустройства.