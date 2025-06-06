Депутат парламента Петербурга Шишкина одобрила возможность изъятия участков

06 июня 2025, 11:52

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина одобрила новый законопроект, согласно которому у россиян смогут изымать неухоженные участки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об установлении признаков неиспользования земельных участков», в рамках которого у жителей России смогут забирать дачные участки из-за сорняков и мусора.





«На мой взгляд, это не строгость со стороны власти, а наведение порядка. Важно подчеркнуть: при нарушениях условий содержания земли участок не будет изыматься у собственника автоматически. Сначала владельцы получат предупреждение о том, что на участке есть признаки запустения, которые следует устранить», — пояснила Шишкина.

«В список признаков неосвоения земли включили мусор и хлам, которые заняли половину территории участка и сохранялись там в течение целого года с момента первого визита сотрудников надзорных органов. Если владелец оформлял участок под строительство, то здание должно появиться за пять лет», — говорится в статье.