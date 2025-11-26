Депутат предложил компенсировать молодым родителям расходы на ребёнка и жильё
Российским семьям, в которых дети рождаются после 18 лет, необходимо предоставлять государственные компенсации и помощь с жильём. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
В беседе с «Татар-информ» он отметил, что такие меры могли бы стимулировать молодёжь к раннему родительству. Поводом для обсуждения стали слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, призвавшей россиянок рожать после 18 лет.
Фёдоров уточнил, что молодые люди в этом возрасте, как правило, ещё не имеют постоянной работы, стабильного дохода и собственного жилья. Поэтому, по его словам, государство должно взять на себя часть расходов: выплачивать дотации в размере, покрывающем потребности ребёнка, а также предоставлять социальное жильё или компенсировать аренду. При этом вопрос о приобретении собственного жилья, считает депутат, для 18-летних пока не стоит.
Инициатива направлена на снижение материальной нагрузки на молодых родителей и создание условий для формирования семьи в раннем возрасте. Депутат подчеркнул, что поддержка должна быть системной и направленной на решение первоочередных бытовых вопросов молодых семей.
Читайте также: