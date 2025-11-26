Депутат предложил компенсировать молодым родителям расходы на ребёнка и жильё

26 ноября 2025, 17:13

Фото: iStock/fizkes

Российским семьям, в которых дети рождаются после 18 лет, необходимо предоставлять государственные компенсации и помощь с жильём. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.