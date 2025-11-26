Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы
Московский клуб Gazgolder, расположенный на «Арме», прекращает свою деятельность. Об этом пишет РБК со ссылкой на PR-директора творческого объединения GAZ Наташу Мостакову.
26 декабря состоится последняя вечеринка клуба. Организатором мероприятия выступит лейбл Applique.
«Клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, — закрывается. Скоро мы представим новый концепт», — пояснила Мостакова.
Gazgolder — музыкальный клуб, основанный в 2005 году. Он расположен на территории бывшего завода «Арма». Среди владельцев клуба — рэпер Баста (Василий Вакуленко) и его музыкальный лейбл Gaz, а также предприниматель Евгений Антимоний.