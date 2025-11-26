Россиянам рассказали об отношении поколений к распродажам

26 ноября 2025, 15:28

Россельхозбанк: отношение россиян к распродажам зависит от возраста

Фото: iStock/wikoski

Старшее поколение не доверяет распродажам, а молодые люди активно готовятся к скидкам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования Россельхозбанка, который изучил покупательское поведение россиян в период «черной пятницы».





Согласно полученным данным, почти половина россиян старше 55 лет считают «черную пятницу» маркетинговым ходом, при этом 34% респондентов следят за акциями, но делать покупки не планируют, а 15% покупают товары именно в дни распродаж.



Тем временем 46% более молодых покупателей в возрасте 26–35 лет не планируют ничего покупать во время распродаж, однако не исключают, что акции могут изменить их решение, а 14% уже запланировали покупки. Больше всех распродаж ждут зумеры.





«Аналитики отмечают прямую зависимость между возрастом и способом совершения покупок: чем моложе респонденты, тем выше их интерес к онлайн-шопингу. Среди респондентов 55+ и 46–55 лет онлайн-шопинг предпочитают лишь 38 и 47% соответственно, тогда как в возрастных группах 26–35 и 18–25 лет — уже 62%», — указано в исследовании.

«В эти дни мошенники полагаются на эмоциональность и спешку людей в период подготовки к праздникам. Наиболее часто схемы связаны с покупательским ажиотажем. Появляется множество фейковых интернет-магазинов с «новогодними скидками», — уточнил эксперт.