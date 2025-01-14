Депутат предложил штрафовать интернет-площадки за матерный контент

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Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил штрафовать интернет-площадки за распространение контента с использованием нецензурной лексики.
По его мнению, социальные сети переполнены видео, в которых используется мат, и поэтому, если платформа не следит за нарушениями такого рода, нужно вводить в отношении нее жесткие меры, включая штрафы и блокировку такого контента.
«Мы должны защитить нашу молодежь от разрушительного влияния таких материалов и сохранить традиционные духовно-нравственные ценности, на которых строится наше общество», — подчеркнул депутат в разговоре с NEWS.ru.Читайте также:
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