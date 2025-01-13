Россияне смогут получать часть доходов от экспорта нефти, инициативу рассматривает ГД

Фото: iStock/Diy13
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анджелика Глазкова предложила перечислять россиянам часть доходов от экспорта полезных ископаемых. Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату парламента.
Отмечается, что депутат предложила организовать Фонд социальной справедливости, который будет заниматься распределением полученных от продажи средств между гражданами. Из документа следует, что организация начнёт работать с 1 января 2026 года. В его капитал ежегодно будет вноситься минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выплаты будут осуществляться раз в три месяца, право на них будут иметь россияне с трудовым стажем выше 15 лет.
Депутат объяснила принцип осуществления её инициативы: россияне откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководить фондом будет председатель правления, назначенный главой государства. Подобная система уже на протяжении 50 лет действует в штате Аляска, где жителям перечисляют четверть доходов от продажи нефти.
При этом в правительстве предложение не поддержали, назвав инициативу избыточной. Утверждается, что если начать распределять средства ФНБ, то он может быстро исчерпаться, что сократит возможности бюджета по оперативному реагированию на различные негативные факторы.
Читайте также:
Пожилым россиянам предлагают назначить выплату на покупку топлива
Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж
Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году
Депутат объяснила принцип осуществления её инициативы: россияне откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководить фондом будет председатель правления, назначенный главой государства. Подобная система уже на протяжении 50 лет действует в штате Аляска, где жителям перечисляют четверть доходов от продажи нефти.
При этом в правительстве предложение не поддержали, назвав инициативу избыточной. Утверждается, что если начать распределять средства ФНБ, то он может быстро исчерпаться, что сократит возможности бюджета по оперативному реагированию на различные негативные факторы.
Читайте также:
Пожилым россиянам предлагают назначить выплату на покупку топлива
Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж
Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году
Анастасия Чинкова