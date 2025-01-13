«Разбить об стенку градусник»: Вассерман встал на защиту ЕГЭ

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Формат ЕГЭ позволяет эффективнее проверять знания у школьников, чем при сдаче экзамена по билетам. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, проблема современного образования кроется в другом — в способах обучения и «перекошенности» системы в сторону зазубривания материала.
«Рассуждения же об отмене ЕГЭ живо напоминают мне желание разбить об стенку градусник при обнаружении, что он показывает 38 градусов. То есть в целом нужно менять не способы оценки, а способы обучения. Как – это отдельная тема. В общих чертах – следует вновь вернуть его к задаче формирования целостной картины мира и на этой основе понимания закономерностей», — пояснил депутат в беседе с «Москвой 24».Тем временем стало известно, что в этом году выросло число олимпиадников в московских школах. Как сообщает АГН «Москва», количество участников первого этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилось почти на 30 тысяч человек — задания написали полмиллиона учеников столицы.
«Региональный этап продлится до 28 февраля. Он начался с олимпиады по мировой художественной культуре, а завершится соревнованием по экономике», — приводит агентство сообщение московского департамента образования.Читайте также:
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