Депутат предложил выплатить работающим пенсионерам почти полмиллиона рублей

12 сентября 2026, 20:58

Депутат Миронов хочет выплатить работающим пенсионерам 470 тысяч рублей

Фото: istockphoto/blinow61

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о компенсации работающим пенсионерам потерь от отмены индексации пенсий. По его подсчетам, сумма долга государства перед каждым таким гражданином составляет около 470 тысяч рублей.