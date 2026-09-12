Депутат предложил выплатить работающим пенсионерам почти полмиллиона рублей
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о компенсации работающим пенсионерам потерь от отмены индексации пенсий. По его подсчетам, сумма долга государства перед каждым таким гражданином составляет около 470 тысяч рублей.
В беседе с «Газетой.Ru» Миронов напомнил, что из-за реформы 2016 года отменили обязательную ежегодную индексацию выплат для работающих пенсионеров. По его словам, за девять лет каждый из них ежемесячно терял несколько тысяч рублей, что в итоге привело к накоплению значительного долга. Парламентарий призвал вернуть эти средства людям.
Миронов также предложил механизм выплаты компенсаций. Он признал, что речь идет о десятках миллиардов рублей, и Минфину будет сложно изыскать такую сумму единовременно. В связи с этим он допустил погашение долга частями, но в короткие сроки. В качестве альтернативы деньгам он предложил выдавать пенсионерам акции крупных компаний с госучастием. По мнению депутата, такие ценные бумаги ликвидны: их можно продать, получать по ним дивиденды или завещать близким.
Лидер «СР» подчеркнул, что государство обязано индексировать пенсии не реже одного раза в год всем гражданам преклонного возраста, поскольку Конституция не разделяет пенсионеров на работающих и неработающих. Он напомнил, что партия добивалась возврата индексации на протяжении девяти лет, и в 2024 году после поддержки президента Госдума приняла соответствующий закон. Теперь, по словам Миронова, необходимо провести перерасчет и вернуть накопленные долги.
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