Пенсионерам поднимут выплаты почти на 11 тысяч рублей с октября
Россияне, отметившие 80-летие в сентябре, получат повышенную пенсию уже в октябре. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что прибавка достигнет почти 11 тысяч рублей.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил: после 80-летия размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Вместе с ней начисляют надбавку за уход.
В 2026 году двойная фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля, доплата за уход — 1413,86 рубля. Общий прирост дохода пенсионера достигает 10 998,55 рубля.
Балынин привел пример: при сентябрьской пенсии в 32 613 рублей октябрьская сумма вырастет до 43 611,55 рубля. Рост составит 33,72%.
С 1 октября власти предварительно планируют проиндексировать на 4% выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Повышение затронет пенсионеров Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и ряда других ведомств. Заявления для перерасчета подавать не нужно.
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