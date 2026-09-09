Пенсионерам поднимут выплаты почти на 11 тысяч рублей с октября

09 сентября 2026, 09:10

Пенсии 80-летних россиян в октябре увеличат почти на 11 тысяч рублей

Фото: iStock/mars58

Россияне, отметившие 80-летие в сентябре, получат повышенную пенсию уже в октябре. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что прибавка достигнет почти 11 тысяч рублей.