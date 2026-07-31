В Подмосковье подали более 3600 онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами

31 июля 2026, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 3 600 заявлений на получение выплат по уходу за инвалидами подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Деньги можно получить, ухаживая за инвалидом первой или второй группы, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Возраст получателя выплаты должен быть не менее 18 и не более 65 лет.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Доступная среда». Для оформления заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.