В Подмосковье подали более 3600 онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами
Свыше 3 600 заявлений на получение выплат по уходу за инвалидами подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Деньги можно получить, ухаживая за инвалидом первой или второй группы, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Возраст получателя выплаты должен быть не менее 18 и не более 65 лет.
«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Доступная среда». Для оформления заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.Перед отправкой прикреплённые файлы проверит искусственный интеллект. Если он обнаружит, что что-то сделано неправильно, заявитель получит подсказку и сможет всё исправить.