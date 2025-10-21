Эксперт предупредил россиян о подорожании кофе

21 октября 2025, 09:30

Эксперт Гущин: В 2026 году цены на кофе в России вырастут на 25%

Фото: istockphoto / iWichy

В 2026 году ожидается рост цен на кофе в России на 20-25%, сообщил генеральный директор компании «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин в интервью для «Газеты.Ru».





Основными факторами, влияющими на цену, являются два момента: биржевые котировки на кофе, формируемые на международных рынках в Нью-Йорке и Лондоне, и курс доллара по отношению к рублю.



«По нашим ожиданиям, в 2026 году цены на кофе на бирже не вырастут значительно по сравнению с 2025 годом», — отметил Гущин.