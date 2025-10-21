Эксперт предупредил россиян о подорожании кофе
Эксперт Гущин: В 2026 году цены на кофе в России вырастут на 25%
В 2026 году ожидается рост цен на кофе в России на 20-25%, сообщил генеральный директор компании «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин в интервью для «Газеты.Ru».
Основными факторами, влияющими на цену, являются два момента: биржевые котировки на кофе, формируемые на международных рынках в Нью-Йорке и Лондоне, и курс доллара по отношению к рублю.
«По нашим ожиданиям, в 2026 году цены на кофе на бирже не вырастут значительно по сравнению с 2025 годом», — отметил Гущин.Это связано не столько с прогнозами урожая в странах-производителях, сколько с торговыми конфликтами, инициированными президентом США Дональдом Трампом, которые затрагивают и рынок кофе, уверен эксперт.
Он добавил, что увеличение ввозных пошлин на кофе в США, которые являются крупнейшим потребителем этого продукта в мире, может снизить объемы потребления и оказать давление на биржевые цены. Кроме того, курс рубля непредсказуем, и при росте доллара это также приведет к повышению конечных цен на кофе.
Гущин подчеркнул, что Россия все еще находится на этапе формирования культуры потребления кофе. Даже при возможном увеличении цен люди не откажутся от этого доступного источника радости и удовольствия.