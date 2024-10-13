Депутат предложил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянке

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Памятник Феликсу Дзержинскому должен быть возвращен на Лубянку в Москве. Депутат Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что настало время восстановить «историческую справедливость».
«Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была», – заявил он.
Памятник Дзержинскому был установлен на площади в 1958 году, в настоящее время рядом находится здание ФСБ России. Статуя стала символом августовского восстания 1991 года, после которого толпа попыталась самостоятельно ее разрушить. Вскоре после этого власти решили снести статую Дзержинского, и ее перенесли к Третьяковской галерее на Крымском Валу.
В 2021 году обсуждался вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Жителям Москвы предложили выбрать одного из двух кандидатов – Дзержинского и князя Александра Невского. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение прекратить голосование. Он посчитал, что процесс выбора превращается в «конфликт между людьми с разными взглядами».
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