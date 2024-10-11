В Германии рассказали о нежелании Путина общаться с Шольцем

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Президент России Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, передает Reuters.
По ее словам, российский лидер якобы «отказывается идти на мир», а также ежедневно посылает очередной сигнал в поддержку войны и разрушений.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 октября текущего года стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.
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Ранее в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 октября текущего года стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.
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Екатерина Коршунова