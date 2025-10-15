Депутат предрек современной молодежи маленькую пенсию

15 октября 2025, 12:17

Депутат Гаврилов: молодежь рискует выйти на пенсию с мизерными выплатами

Фото: istockphoto / mars58

Пенсия, которую будут получать россияне, начавшие трудовую деятельность в 2025 году, может оказаться настолько низкой, что не сможет покрыть даже основные расходы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России и кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.