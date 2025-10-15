Депутат предрек современной молодежи маленькую пенсию
Пенсия, которую будут получать россияне, начавшие трудовую деятельность в 2025 году, может оказаться настолько низкой, что не сможет покрыть даже основные расходы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России и кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.
Депутат отметил, что вопрос о будущем российской пенсионной системы в настоящее время практически не обсуждается в публичной сфере, однако уже начинают проявляться тревожные сигналы.
В 2025 году в России завершится переходный период реформы повышения пенсионного возраста, начавшийся в 2019-м. В это время государство экономило средства, так как люди выходили на пенсию позже. Однако по окончании реформы властям придется искать новые способы сокращения расходов, что может привести к пересмотру стоимости пенсионных баллов.
По словам эксперта, формула страховой пенсии зависит от стоимости пенсионного коэффициента. Если этот параметр снизится или заморозится, то пенсии миллионов граждан фактически уменьшатся, даже если это не будет официально объявлено. Это негативно скажется на уровне жизни пожилых людей, особенно тех, кто не имеет других источников дохода.
В то же время наблюдается тенденция к усилению адресной поддержки для определенных категорий граждан, таких как военнослужащие. Гаврилов подчеркивает в беседе с Общественной Службой Новостей, что снижение стоимости баллов подрывает доверие к пенсионной системе и может иметь долгосрочные последствия для будущих пенсионеров. Вместо этого он предлагает улучшить администрирование взносов и оптимизировать инвестиции пенсионных фондов для увеличения доходности без снижения выплат.
