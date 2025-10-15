Достижения.рф

Эксперт Бедеров: мошенники могут использовать ИИ для имитации голоса ребенка

Фото: iStock/welcomia

Мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для имитации голоса детей с целью выманивания денег у родителей. Об этом рассказал директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.



В интервью «Газете.Ru» эксперт отметил, чтобы создать реалистичную копию голоса, злоумышленникам требуется всего 20–30 секунд чистой записи, которую можно найти в соцсетях или голосовых чатах онлайн-игр. Получив образец, мошенники могут звонить родителям или отправлять аудиосообщения, выдавая себя за ребенка, попавшего в «трудную ситуацию».

Бедеров выделил три основных признака, по которым можно распознать подделку:

  • срочность — настойчивые просьбы немедленно перевести деньги;
  • искажение голоса — неестественный тембр, металлический оттенок, неровные паузы;
  • незнание кодовой фразы, заранее условленной между родителем и ребенком.

Типичные сценарии мошенничества включают истории о «сборе денег на подарок», «сломанных телефонах» или «необходимости срочно оплатить ремонт». При этом злоумышленники могут использовать чужой номер телефона или аккаунт, объясняя это разряженным гаджетом.

Эксперт советует родителям при малейших сомнениях перезвонить ребенку самостоятельно и проверить информацию через близких друзей или родственников. Также рекомендуется заранее договориться о кодовой фразе или личном вопросе, ответ на который знает только настоящий ребенок.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0