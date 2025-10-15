Эксперт Бедеров: мошенники могут использовать ИИ для имитации голоса ребенка

15 октября 2025, 11:26

Фото: iStock/welcomia

Мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для имитации голоса детей с целью выманивания денег у родителей. Об этом рассказал директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.





В интервью «Газете.Ru» эксперт отметил, чтобы создать реалистичную копию голоса, злоумышленникам требуется всего 20–30 секунд чистой записи, которую можно найти в соцсетях или голосовых чатах онлайн-игр. Получив образец, мошенники могут звонить родителям или отправлять аудиосообщения, выдавая себя за ребенка, попавшего в «трудную ситуацию».



Бедеров выделил три основных признака, по которым можно распознать подделку:



