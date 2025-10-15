Эксперт Бедеров: мошенники могут использовать ИИ для имитации голоса ребенка
Мошенники начали использовать технологии искусственного интеллекта для имитации голоса детей с целью выманивания денег у родителей. Об этом рассказал директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
В интервью «Газете.Ru» эксперт отметил, чтобы создать реалистичную копию голоса, злоумышленникам требуется всего 20–30 секунд чистой записи, которую можно найти в соцсетях или голосовых чатах онлайн-игр. Получив образец, мошенники могут звонить родителям или отправлять аудиосообщения, выдавая себя за ребенка, попавшего в «трудную ситуацию».
Бедеров выделил три основных признака, по которым можно распознать подделку:
- срочность — настойчивые просьбы немедленно перевести деньги;
- искажение голоса — неестественный тембр, металлический оттенок, неровные паузы;
- незнание кодовой фразы, заранее условленной между родителем и ребенком.
Эксперт советует родителям при малейших сомнениях перезвонить ребенку самостоятельно и проверить информацию через близких друзей или родственников. Также рекомендуется заранее договориться о кодовой фразе или личном вопросе, ответ на который знает только настоящий ребенок.