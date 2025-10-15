В Госдуме объяснили, почему копить пенсию бессмысленно

15 октября 2025, 09:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне, копившие на пенсию, сталкиваются с неожиданными трудностями. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что накопившие более 412 тысяч рублей граждане не могут получить всю сумму сразу.