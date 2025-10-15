В Госдуме объяснили, почему копить пенсию бессмысленно
Россияне, копившие на пенсию, сталкиваются с неожиданными трудностями. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что накопившие более 412 тысяч рублей граждане не могут получить всю сумму сразу.
Система пенсионного законодательства устроена так, что хотя деньги формально принадлежат человеку, распоряжаться ими невозможно. При достижении определенной суммы россияне сталкиваются с ограничениями. Если накопления превышают 450 тысяч рублей, единовременная выплата становится недоступной.
В беседе с Life Гаврилов объяснил, что размер накопительной пенсии рассчитывают по формуле. Общую сумму делят на 270 месяцев — это средний срок выплат. Если результат превышает 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера, деньги выдают только ежемесячно.
В 2025 году прожиточный минимум составит 15 250 рублей, что означает пороговое значение в 1 525 рублей. Все суммы выше этой отметки автоматически лишают права на единовременное получение.
Например, при накоплении в 450 тысяч рублей ежемесячная выплата составит около 1 666 рублей. Человек получает ту же сумму, но в растянутом формате. Закон не предусматривает исключений, даже если деньги срочно нужны. Это создает серьезные проблемы для граждан, ожидающих безбедной старости.
