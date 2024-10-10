За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии

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Пенсионеры имеют право на дополнительные льготы и гарантии, которые направлены на улучшение качества их жизни и снижение финансовой нагрузки. Одна из таких привилегий — освобождение от определённых выплат. «Радио 1» расскажет за что пенсионеры не должны платить в 2024 году.
Долги
- Пенсионеры могут защитить свои пенсионные выплаты от принудительного взыскания со стороны судебных приставов в размере прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации на 2024 год, который составляет 13 290 рублей;
- Если у пенсионера есть иждивенцы, он может также подать заявление в суд о сохранении дохода в размере, превышающем прожиточный минимум;
- кроме того, закон запрещает обращать взыскание на пенсию по потере кормильца и ежемесячные выплаты от Социального фонда России (СФР), предоставляемые определённым категориям граждан (например, инвалидам, ветеранам).
Государственная пошлина у нотариусаНотариус взимает единый нотариальный тариф при обращении за совершением нотариальных действий, состоящий из федерального (государственной пошлины) и регионального тарифов.
Пенсионеры освобождаются от уплаты государственной пошлины:
- за выдачу свидетельства о праве на наследство, если они наследуют жилой дом (с земельным участком), квартиру, комнату или долю в них, если проживали совместно с наследодателем на момент его смерти и продолжают жить там после его смерти;
- вклады в банках;
- за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий.
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Некоторые налоги
- Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за свои земельные участки площадью до 6 соток. Налог взимается только с части участка, превышающей эту площадь;
- пенсионеры освобождаются от налога на имущество за один объект недвижимости каждого типа: квартиру, дом, гараж;
- регионы предоставляют льготы по транспортному налогу для пенсионеров.
Банковские комиссииС 1 июля 2024 года был принят закон, отменяющий комиссию за обязательные коммунальные платежи для пенсионеров и других социально уязвимых групп населения. Это касается оплаты жилья, коммунальных услуг и пени за просрочку или неполную оплату.
Кроме пенсионеров, эта льгота распространяется на лиц старше 18 лет, входящих в состав многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Также пенсионеры освобождаются от уплаты комиссии за предоставление и годовое обслуживание пенсионных банковских карт и снятие наличных денежных средств.
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Лекарства и лечениеИнвалиды первой группы и неработающие инвалиды второй группы имеют право на бесплатное получение лекарств.
Пенсионеры, перенёсшие определённые заболевания, например, инфаркт миокарда также имеют право на бесплатные лекарства.
Некоторые пенсионеры могут приобретать лекарства со скидкой 50%, а именно:
- пенсионеры по возрасту, инвалидности или потере кормильца, получающие минимальную пенсию;
- работающие инвалиды второй группы;
- инвалиды третьей группы, признанные безработными.
ПроездПенсионеры имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте, которые могут отличаться в зависимости от региона. Если пенсионер не использует общественный транспорт, он может получить денежную компенсацию вместо льготного проезда.
Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на проезд до места отдыха на территории России и обратно.
Пенсионеры с инвалидностью имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном транспорте или междугородных маршрутах.
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Коммунальные услугиПенсионеры с инвалидностью или ветераны имеют право на компенсацию половины стоимости услуг ЖКХ.
Малообеспеченные пенсионеры могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Закон предусматривает предоставление субсидии на уплату взносов на капитальный ремонт для одиноких неработающих пенсионеров:
- если пенсионеру 70 лет, компенсация составляет 50 %;
- если пенсионеру 80 лет, компенсация составляет 100 %;
- если члены семьи пенсионера также являются пенсионерами/инвалидами первой или второй группы, он также получает эту льготу.
ГазификацияВ некоторых регионах пенсионерам предоставляется компенсация расходов на газификацию жилья. Это может касаться, например, инвалидов, ветеранов и малообеспеченных пенсионеров.
Меры адресной социальной поддержки, установленные в регионе.Пенсионеры также могут рассчитывать на получение адресной социальной поддержки, предусмотренной в их регионе.
Такая поддержка может быть оказана в различных формах, включая денежные выплаты, предоставление одежды и продуктов питания, а также услуги социальных работников для тех пенсионеров, которые не могут самостоятельно обслуживать себя.
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Дайана Хусинова