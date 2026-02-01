Депутат призвал отказаться от американской модели ипотеки в России
Миронов предложил ввести в России стройсберкассы
Покупка жилья через строительные сберегательные кассы может оказаться для граждан примерно в 2,5 раза выгоднее, чем оформление ипотеки. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, при нынешней стоимости жилья ипотека является недоступной многим россиянам, а тем, кто уже взял кредит, она часто становится «долговой кабалой». В качестве дополнительных мер он также предложил развивать рынок наемного жилья и систему наемных домов.
«Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать», — сказал парламентарий.
Стройсберкассы представляют собой специализированные кредитные организации, которые помогают гражданам накопить средства на покупку жилья. Предполагается, что на этапе накоплений человек заключает договор с кассой и регулярно вносит деньги, а государство начисляет премию к этим сбережениям. После того как соберется около 30–50% необходимой суммы, гражданин сможет получить право на целевой жилищный заем по фиксированной льготной ставке — до трех процентов годовых.
Подобная система применялась в ряде европейских стран и особенно широко использовалась в Германии в XX веке.