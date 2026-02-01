Депутат призвал отказаться от американской модели ипотеки в России

01 февраля 2026, 13:25

Миронов предложил ввести в России стройсберкассы

Фото: istockphoto/Alex Cristi

Покупка жилья через строительные сберегательные кассы может оказаться для граждан примерно в 2,5 раза выгоднее, чем оформление ипотеки. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.





По его словам, при нынешней стоимости жилья ипотека является недоступной многим россиянам, а тем, кто уже взял кредит, она часто становится «долговой кабалой». В качестве дополнительных мер он также предложил развивать рынок наемного жилья и систему наемных домов.





«Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать», — сказал парламентарий.