В Госдуме назвали цели введения школьных оценок за поведение
Депутат Толмачев: отметки за поведение помогут ребёнку интегрироваться в социум
Введение оценок за поведение может помочь школьникам лучше адаптироваться в обществе. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.
В беседе с «NEWS.ru» Толмачёв отметил, что такая оценка покажет сильные и слабые стороны ученика в общении с другими людьми.
«Оценка за поведение призвана дисциплинировать и направлять ученика, помогать ему в работе над собой и в развитии самоконтроля. Кроме того, это ещё и сигнал для родителей и системы образования: на кого нужно обратить особое внимание, кому требуется больше времени, чтобы справиться с собой», — пояснил политик.Депутат добавил, что отметка поможет разобраться, почему у ребёнка возникают трудности в коммуникации. Если результат окажется неудовлетворительным, по мнению Толмачёва, необходимо проанализировать причины и исправить ситуацию.