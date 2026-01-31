В Госдуме назвали цели введения школьных оценок за поведение

31 января 2026, 17:59

Депутат Толмачев: отметки за поведение помогут ребёнку интегрироваться в социум

Фото: Istock/Drazen Zigic

Введение оценок за поведение может помочь школьникам лучше адаптироваться в обществе. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.





В беседе с «NEWS.ru» Толмачёв отметил, что такая оценка покажет сильные и слабые стороны ученика в общении с другими людьми.

«Оценка за поведение призвана дисциплинировать и направлять ученика, помогать ему в работе над собой и в развитии самоконтроля. Кроме того, это ещё и сигнал для родителей и системы образования: на кого нужно обратить особое внимание, кому требуется больше времени, чтобы справиться с собой», — пояснил политик.