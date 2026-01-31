Депутаты предложили запретить въезжать в РФ иностранцам одной категории

31 января 2026, 19:35

Депутаты от ЛДПР предложили запретить въезжать в РФ судимым иностранцам

Фото: istockphoto/shakzu

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила инициативу о запрете въезда в Россию для определённой категории иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.