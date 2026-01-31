Депутаты предложили запретить въезжать в РФ иностранцам одной категории
Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила инициативу о запрете въезда в Россию для определённой категории иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, в Госдуму планируется внести законопроект о пожизненном запрете на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. В пояснительной записке отмечается, что сейчас для осуждённых иностранцев действуют ограничения на въезд в РФ на установленный срок.
Слуцкий, комментируя предложение, подчеркнул, что приоритетом должна оставаться безопасность россиян. По его словам, нельзя исключать, что человек, однажды совершивший ограбление или убийство, может вновь пойти на преступление.
Ранее в Госдуме назвали цели введения школьных оценок за поведение.
Читайте также: