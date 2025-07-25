В Госдуме разработали проект о ежегодных выплатах родителям школьников перед 1 сентября
Депутаты Госдумы предложили ежегодную выплату родителям школьников в размере прожиточного минимума перед началом учебного года, чтобы поддержать семьи. Законопроект, разработанный представителями разных фракций, уже направлен в правительство РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной и главе комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратовой.
«Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста», — объяснил в разговоре с ТАСС Нилов.Выплата, равная прожиточному минимуму, предназначена для одного из родителей, усыновителей или опекунов детей от 6 до 18 лет, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающихся в школах. Разумеется, также требуется иметь гражданство РФ.
Сумма будет предоставляться на каждого школьника в семье.
По словам Нилова, цель законопроекта — облегчить финансовую нагрузку на семьи, так как сборы в школу требуют значительных затрат на форму, обувь, канцелярию и рюкзаки, что особенно сложно для многодетных семей.