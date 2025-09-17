«Хочется извиниться перед поклонниками»: депутат Останина опровергла своё предложение о запрете «Сектора Газа»

17 сентября 2025, 12:43

Депутат Останина не предлагала запрещать рок-группу «Сектор Газа»

Нина Останина (фото: Telegram @ninaostanina)

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что не предлагала запрещать группу «Сектор Газа». Об этом она сообщила в беседе с Telegram-каналом SHOT.





Ранее в этот день в соцсетях распространилась информация о якобы инициативе депутата запретить легендарный коллектив.



По словам Останиной, журналисты неверно истолковали её слова. На самом деле она выступала за ограничение распространения песен с нецензурной лексикой, независимо от исполнителя. В числе упомянутых оказались и некоторые композиции «Сектора Газа», но речь о полном запрете творчества группы не шла.





«Композиции исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле...хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания», – подчеркнула депутат.