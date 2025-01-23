Депутат призвала наказать родителей-цыган за свадьбу восьмилетнего ребенка

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Родители, устроившие женитьбу восьмилетнего мальчика с 13-летней девочкой, должны быть наказаны. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина. Свадьба детей проходила в Астрахани. Парламентарий подчеркнула, что такие традиции оказывают негативное влияние на малолетних и лишают их возможности учиться, хоть и не нарушают закон.
«Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы», — прокомментировала Останина.Она также призвала обратить пристальное внимание на произошедшее, добавив, что защита прав детей всегда была приоритетом для властей.
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Никита Кротов