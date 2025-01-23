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Насиловал, привязав к дереву на кладбище, и убил: жуткая история школьниц, где первоклашка чудом выжила, истекая кровью всю ночь

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В декабре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Николая Мозглякова на пожизненный приговор, чье дело стало одним из самых ужасных в истории Южного Урала.
В 2008 году он совершил зверское преступление, изнасиловав трех школьниц на кладбище. Единственной выжившей оказалась семилетняя девочка. Подробнее о том, как удалось поймать маньяка и раскрыть дело, читайте в материале «Радио 1».

Настоящая трагедия

В небольшом поселке Златоуста разразилась настоящая трагедия. Вечером 1 апреля 2008 года родители забили тревогу, когда трех девочек не оказалось дома.



Старшие были семиклассницами, а младшая, сестра одной из них, только начала учиться в первом классе. Девочки всегда ходили домой вместе, но на этот раз их следы затерялись.

Фото: iStock/Rodion Lobanov

Истекала кровью

Утро 2 апреля принесло ужасное известие: железнодорожник наткнулся на младшую из девочек, истекающую кровью и с множеством ран. Чудом она выжила, но тени того, что произошло, нависли над поселком.

Тела двух старших девочек были найдены всего в ста пятидесяти метрах от места, где была обнаружена выжившая. Следствие вскоре установило, что перед смертью школьницы стали жертвами чудовищного насилия — одну из них маньяк привязал к дереву.

«Когда мы нашли девочку, вокруг были следы крови. Мы начали осматривать ближайшие окрестности. Слева от тропинки нашли учебники среди деревьев, а затем обнаружили тела,» — вспоминал следователь Артем Дубовицкий в интервью «Челябинск онлайн».

Фото: iStock/bulentumut

Появилась зацепка

Слухи о жестоком преступлении быстро распространились по Златоусту. Местные жители жили в страхе, ожидая нового нападения, пряча своих детей. Следователи работали не покладая рук, и вскоре у них появилось несколько зацепок.

Выжившая девочка запомнила деталь: на руке маньяка была татуировка в виде паука. Эта жуткая находка привела к тому, что в СМИ его окрестили Златоустовским пауком.

Темное прошлое

Вскоре стало известно о подозрительном молодом человеке, замеченном возле школы незадолго до трагедии. Это был Николай Мозгляков — человек с темным прошлым.

«Одна из учительниц опознала его и сказала, что раньше он учился в этой школе. Мы его задержали, и он признал свою вину», – вспоминал Андрей Морозов, бывший глава следственного отдела СК Златоуста.

Цепочка событий восстановилась с пугающей точностью. Мозгляков поджидал своих жертв у школы и напал на одну из старших девочек с ножом, заставив её сестру с подругой последовать за ним. На окраине кладбища он совершил свои злодеяния.

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Однако маленькая первоклассница проявила невероятную хитрость: притворившись мертвой, она смогла сбежать от убийцы и всю ночь пряталась.

Школьниц похоронили на том же Сорочьем кладбище — недалеко от места, где разразился этот ужас. Но как позже выяснило следствие, Златоустовский паук присутствовал на церемонии прощания, смешавшись с толпой.

Многодетная семья

Николай Мозгляков вырос в многодетной семье и закончил лишь шесть классов школы. В 14 лет он попал в тюрьму за кражу и имел две судимости до своего освобождения в 2007 году.

Официально не работая, он попытался заработать в Москве, но его обокрали и мужчина вернулся в Златоуст без денег. Спустя несколько дней после его возвращения произошло убийство возле Сорочьего кладбища.

«По телевизору начали показывать передачи по поводу убийства двух маленьких девочек, но Николай никаких неоднозначных реакций не показывал», – признался журналистам брат Мозглякова Денис.

Приговор

В декабре 2008 года Челябинский областной суд приговорил Николая Мозглякова к пожизненному заключению. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Изначально Златоустовский паук утверждал, что не помнит своих действий в момент совершения убийства, однако позже начал сотрудничать со следствием.

В 2018 году дело Мозглякова получило новый поворот: как сообщали челябинские СМИ, во время краткой поездки в Москву он совершил надругательство над 11-летней девочкой, встретив её в подъезде жилого дома. Суд признал его виновным и оставил прежний пожизненный приговор.

После 16 лет, проведённых в колонии, Мозгляков решил обжаловать свой пожизненный срок. Однако 10 декабря 2024 года Верховный суд РФ отклонил его жалобу и вернул её заявителю.

Фото: iStock/konstantin71
Согласно судейской картотеке, основанием для этого решения стала статья 401.17 Уголовно-процессуального кодекса, которая запрещает повторные кассационные жалобы, если они уже были рассмотрены и не удовлетворены.

По официальным данным, Мозгляков пытался обжаловать свой пожизненный приговор пять раз в течение года.

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#убийство
#маньяк
#изнасилование
Молодые люди 16 и 18 лет погибли в огненном ДТП в Подмосковье
23 января 2025, 18:51

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Истринская городская прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств аварии, в которой погибли два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, в четверг днём 18-летний молодой человек без водительских прав выехал на легковом автомобиле «ВАЗ» вместе с 16-летним знакомым на трассу федерального значения М-9 «Балтия». Из-за грубого нарушения правил дорожного движения при очередном перестроении и совершении обгона водитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и от удара столкнулся с автомобилем «Опель», – пояснили в надзорном ведомстве.
В результате ДТП обе машины загорелись. Пассажир и водитель российского автомобиля погибли на месте.

Прокуратура контролирует также принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия.

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В Подмосковье зафиксирован второй за неделю пал сухой травы
23 января 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание сухой травы произошло в деревне Агарино городского округа Ступино, это уже второй такой «весенний» пожар на этой неделе на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Как правило, опасность пала травы возникает весной, когда снег сходит, и солнце высушивает почву и прошлогоднюю растительность. Однако в этом году из-за аномального тепла такие условия сложились уже в середине зимы.

«Сообщение о загоревшейся траве в деревне Агарино поступило в четверг, 23 января, от очевидцев. Пожарные немедленно выехали на место и в кратчайшие сроки потушили возгорание. Огонь не успел распространиться на большую площадь», — рассказал замначальника 269-й части Мособлпожспаса Сергей Македонский.
Он призвал жителей области соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и объяснить детям, почему это опасно.

Ранее сообщалось, что 22 января возгорание сухой травы произошло на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна.

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РИА Новости: в автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, было примерно 20 детей
23 января 2025, 16:21

Фото: МВД РФ

Примерно 20 детей были в школьном автобусе, который попал в ДТП в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка.
«Около 20 детей было в автобусе», — проинформировали журналистов полицейские.
Перед этим стало известно, что днем на трассе Октябрьского района под Волгоградом произошла авария с участием иномарки и школьного автобуса, где были дети. По информации правоохранителей, погиб один ребенок.

Ранее сообщалось, что автомобиль в Набережных Челнах разорвало на части прямо на ходу в результате взрыва от сигареты. По предварительным данным, причиной произошедшего послужил газовый баллон. Пламя быстро распространилось по салону, охватив площадь, приблизительно, в четыре квадратных метра.

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#россия
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#автобусы
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Стало известно, почему мошенники все чаще обманывают детей
Киберэксперт Бедеров: мошенники выбирают детей из-за легкости внушения
23 января 2025, 15:47

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники все чаще выбирают детей в качестве целей для обмана из-за легкости внушения и слабого критического мышления у ребенка. Об этом заявил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. По его мнению, родителям следует завести отдельную карту для онлайн-расчетов, установить сложные пароли и поставить ограничения на кредитные карты.
«Ребенок все же не настолько критически способен мыслить, поэтому они и нацеливаются на детское восприятие, придумывая достаточно простые предлоги. Как мы видим, это онлайн-игры и простейшее запугивание. То есть ребенок неадекватно воспринимает даже проблему доксинга на сегодня, то есть распространение личных данных третьими лицами в публичном поле. Поэтому внушить ребенку значимость той или иной проблематики достаточно просто», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
Тем временем специалисты назвали самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ВТБ, аферисты чаще всего запугивают детей через звонки, представляясь оперативными службами, или в онлайн-играх через поддельные акции, выигрыши и покупку внутриигровой валюты.
«Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
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Мощный пожар охватил крупный складской комплекс в Подмосковье
Складской комплекс «Логистера» загорелся в подмосковном Клину
23 января 2025, 15:22

Фото: iStock/Ole Schwander

В складском комплексе «Логистера» на Волоколамском шоссе, расположенном недалеко от подмосковного Клина, начался крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.
Предварительно, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратов.

На месте ЧП работают экстренные службы: более 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства. Причины возгорания в настоящее время не известны. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Коломне произошло возгорание сухой травы. Пожар был потушен работниками Мособлпожспаса, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Как пояснил начальник 316-й части Мособлпожспаса Максим Краскин, трава загорелась на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в считанные минуты ликвидировали возгорание, площадь которого составила 150 квадратных метров. ​

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#подросток
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#пожарные
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#происшествия
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«Мамочка, не надо»: на Урале мать-одиночка после слов «это не больно» попыталась убить собственных детей
23 января 2025, 15:04

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В ночь на 10 января жительница Красноуральска попыталась убить своих детей: она напала на сына и дочь с ножом, после чего покончила с собой. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».

Что случилось в ту ночь


В ночь на 10 января жительница Красноуральска решила расправиться со своими детьми — семилетним сыном и девятилетней дочкой. Она напала на них с ножом, а потом покончила с собой.

В полицию о происшествии сообщил местный житель. Он заметил раненного мальчика, который пытался дойти до соседнего подъезда. Его сестра смогла выбраться из квартиры, но в подъезде потеряла сознание.

По информации журналистов «КП – Екатеринбург», в ту ночь дети уже спали, а вот их мать — нет. В какой-то момент она начала громко разговаривать сама с собой и биться о стену. Затем она сказала, что голоса в голове просят её что-то сделать, и попыталась убедить детей, что им будет не больно.

Подробностями происшествия также поделилась соседка семьи.

«Дети кричали: "Мамочка, не надо, мамочка, миленькая, не надо". Она им кричала: "Это не больно!". Ну я думала: мало ли, уколы им ставит», — рассказала она в беседе с E1.RU.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов собирают улики и выясняют причины преступления.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Что сейчас с детьми


Дети, пострадавшие в результате нападения, находятся в состоянии средней тяжести. Они потеряли много крови. На вертолете их доставили в Екатеринбург для оказания медицинской помощи.

«Организована работа с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети вне опасности. Их дальнейшее жизнеустройство будет рассматривается с участием органов опеки с учетом наличия родственников и обеспечения наилучших интересов детей», — сообщил детский омбудсмен Игорь Мороков для «Газеты.Ru».

Кроме того, с детьми работает психолог.

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Была в депрессии и погрязла в долгах


Соседи и близкие в полном шоке от произошедшего. Все они утверждают, что 40-летняя Наталья была совершенно нормальной женщиной, всегда приветливо общалась с окружающими и очень любила своих детей, которых у Натальи было четверо: старшая уже жила отдельно, средняя — с отцом, а младшие — с ней.

После развода с мужем Виталием около пяти лет назад Наталья переехала из Екатеринбурга в Красноуральск и устроилась работать санитаркой в местную ветеринарную клинику.

«Я не могу поверить, что она сделала это сознательно. Я хорошо знала ее положение. Это было настоящее отчаяние. Одна, двое детей, долги, муж-пьяница бросил ее. Это была долгая затяжная депрессия, которую Наташа ото всех скрывала. Даже от меня», — рассказала «МК» подруга погибшей.

Кроме того, женщина столкнулась с большими финансовыми трудностями, в том числе имела крупные долги за коммунальные услуги (почти 100 тысяч) и остро нуждалась в деньгах.

«Причиной я считаю затянувшуюся депрессию на фоне проблем с финансами. У нее было много долгов по коммунальным услугам и по алиментам, она часто жаловалась на это и периодически просила в долг», — рассказала знакомая Натальи «Газете.Ru».

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Злоупотребляла алкоголем


После переезда из Екатеринбурга Наталья начала пить. Вскоре она осознала проблему, закодировалась и несколько лет не употребляла алкоголь. Однако в новогодние праздники женщина сорвалась.

«В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — рассказали соседи URA.RU.

Несмотря на все трудности, Наталья любила своих детей, старалась их радовать. В своих социальных сетях женщина часто выкладывала фотографии дочки и сына.

Отец пострадавших детей узнал о трагедии от старшей дочери Натальи. По его словам, у них с бывшей женой были нормальные отношения, и он всегда старался поддерживать её, помогал финансово и даже помог купить машину.

Виталий рассказал, что у Натальи была очень тяжёлая жизнь. Около 20 лет назад её мать погибла при ограблении, а вскоре после этого её отец покончил с собой. Он уверен, что эти трагедии оставили глубокие раны, которые, возможно, не давали ей покоя всё это время.

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#депрессия
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В Егорьевске спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину
23 января 2025, 12:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Помощь спасателей потребовалась подмосковным медикам для того, чтобы отвезти в больницу весящего более 200 килограммов жителя Егорьевска, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились медицинские работники. Они столкнулись с тем, что не могут самостоятельно вынести из квартиры 58-летнего пациента, так как его вес превышает 200 килограммов. На помощь медикам пришли специалисты противопожарно-спасательной службы», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли по вызову, аккуратно закрепили мужчину на мягких носилках и под контролем медиков перенесли его из квартиры на восьмом этаже в машину скорой помощи. Затем спасатели поехали за скорой до больницы и там помогли врачам переложить пациента на каталку и доставить в смотровой кабинет.

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Мужчину с гранатой задержали в Шереметьево в Москве
23 января 2025, 12:48

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчину с гранатой задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Информацию передал Telegram-канал «Москва с огоньком». Уточняется, что пассажир собирался лететь во Владивосток, когда его остановили на рамке металлодетектора. Гранату обнаружили в ручной клади. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.
Перед этим в американском Нэшвилле темнокожий подросток открыл стрельбу в одной из городских школ.

Уточнялось, что Соломон Хендерсон в возрасте 17 лет ранил двоих школьниц, а затем совершил самоубийство. Одна из девушек скончалась, состояние второй оценивается как стабильное. Известно, что перед совершением преступления молодой человек опубликовал некий «Манифест ниггера не по своей воле» на 300 страниц.

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Темнокожий подросток расстрелял учеников в американской школе
23 января 2025, 12:14

Фото: iStock/dominikherz

Чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США, есть убитые и раненые, пишет Readovka.
По данным издания, 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.

Примечательно, что в соцсети парень написал 300-страничный документ под названием «Манифест ниггера не по своей воле», в котором он выражал ненависть к чернокожим и евреям, высказывался против смешения рас, а также восхвалял Гитлера.

Кроме того, подросток считал себя «последним настоящим родезийцем» — африканским сторонником белого национализма.

Стрельбу в школе злоумышленник анонсировал в соцсетях за четыре часа до происшествия.

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