Насиловал, привязав к дереву на кладбище, и убил: жуткая история школьниц, где первоклашка чудом выжила, истекая кровью всю ночь

Мошенники все чаще выбирают детей в качестве целей для обмана из-за легкости внушения и слабого критического мышления у ребенка. Об этом заявил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. По его мнению, родителям следует завести отдельную карту для онлайн-расчетов, установить сложные пароли и поставить ограничения на кредитные карты.