Насиловал, привязав к дереву на кладбище, и убил: жуткая история школьниц, где первоклашка чудом выжила, истекая кровью всю ночь

Фото: iStock/Robert Nieznanski
В декабре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Николая Мозглякова на пожизненный приговор, чье дело стало одним из самых ужасных в истории Южного Урала.
В 2008 году он совершил зверское преступление, изнасиловав трех школьниц на кладбище. Единственной выжившей оказалась семилетняя девочка. Подробнее о том, как удалось поймать маньяка и раскрыть дело, читайте в материале «Радио 1».
Старшие были семиклассницами, а младшая, сестра одной из них, только начала учиться в первом классе. Девочки всегда ходили домой вместе, но на этот раз их следы затерялись.
Тела двух старших девочек были найдены всего в ста пятидесяти метрах от места, где была обнаружена выжившая. Следствие вскоре установило, что перед смертью школьницы стали жертвами чудовищного насилия — одну из них маньяк привязал к дереву.
Выжившая девочка запомнила деталь: на руке маньяка была татуировка в виде паука. Эта жуткая находка привела к тому, что в СМИ его окрестили Златоустовским пауком.
Цепочка событий восстановилась с пугающей точностью. Мозгляков поджидал своих жертв у школы и напал на одну из старших девочек с ножом, заставив её сестру с подругой последовать за ним. На окраине кладбища он совершил свои злодеяния.
Однако маленькая первоклассница проявила невероятную хитрость: притворившись мертвой, она смогла сбежать от убийцы и всю ночь пряталась.
Школьниц похоронили на том же Сорочьем кладбище — недалеко от места, где разразился этот ужас. Но как позже выяснило следствие, Златоустовский паук присутствовал на церемонии прощания, смешавшись с толпой.
Официально не работая, он попытался заработать в Москве, но его обокрали и мужчина вернулся в Златоуст без денег. Спустя несколько дней после его возвращения произошло убийство возле Сорочьего кладбища.
В 2018 году дело Мозглякова получило новый поворот: как сообщали челябинские СМИ, во время краткой поездки в Москву он совершил надругательство над 11-летней девочкой, встретив её в подъезде жилого дома. Суд признал его виновным и оставил прежний пожизненный приговор.
После 16 лет, проведённых в колонии, Мозгляков решил обжаловать свой пожизненный срок. Однако 10 декабря 2024 года Верховный суд РФ отклонил его жалобу и вернул её заявителю.
По официальным данным, Мозгляков пытался обжаловать свой пожизненный приговор пять раз в течение года.
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Настоящая трагедияВ небольшом поселке Златоуста разразилась настоящая трагедия. Вечером 1 апреля 2008 года родители забили тревогу, когда трех девочек не оказалось дома.
Старшие были семиклассницами, а младшая, сестра одной из них, только начала учиться в первом классе. Девочки всегда ходили домой вместе, но на этот раз их следы затерялись.
Фото: iStock/Rodion Lobanov
Истекала кровьюУтро 2 апреля принесло ужасное известие: железнодорожник наткнулся на младшую из девочек, истекающую кровью и с множеством ран. Чудом она выжила, но тени того, что произошло, нависли над поселком.
Тела двух старших девочек были найдены всего в ста пятидесяти метрах от места, где была обнаружена выжившая. Следствие вскоре установило, что перед смертью школьницы стали жертвами чудовищного насилия — одну из них маньяк привязал к дереву.
«Когда мы нашли девочку, вокруг были следы крови. Мы начали осматривать ближайшие окрестности. Слева от тропинки нашли учебники среди деревьев, а затем обнаружили тела,» — вспоминал следователь Артем Дубовицкий в интервью «Челябинск онлайн».
Фото: iStock/bulentumut
Появилась зацепкаСлухи о жестоком преступлении быстро распространились по Златоусту. Местные жители жили в страхе, ожидая нового нападения, пряча своих детей. Следователи работали не покладая рук, и вскоре у них появилось несколько зацепок.
Выжившая девочка запомнила деталь: на руке маньяка была татуировка в виде паука. Эта жуткая находка привела к тому, что в СМИ его окрестили Златоустовским пауком.
Темное прошлоеВскоре стало известно о подозрительном молодом человеке, замеченном возле школы незадолго до трагедии. Это был Николай Мозгляков — человек с темным прошлым.
«Одна из учительниц опознала его и сказала, что раньше он учился в этой школе. Мы его задержали, и он признал свою вину», – вспоминал Андрей Морозов, бывший глава следственного отдела СК Златоуста.
Цепочка событий восстановилась с пугающей точностью. Мозгляков поджидал своих жертв у школы и напал на одну из старших девочек с ножом, заставив её сестру с подругой последовать за ним. На окраине кладбища он совершил свои злодеяния.
Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Однако маленькая первоклассница проявила невероятную хитрость: притворившись мертвой, она смогла сбежать от убийцы и всю ночь пряталась.
Школьниц похоронили на том же Сорочьем кладбище — недалеко от места, где разразился этот ужас. Но как позже выяснило следствие, Златоустовский паук присутствовал на церемонии прощания, смешавшись с толпой.
Многодетная семьяНиколай Мозгляков вырос в многодетной семье и закончил лишь шесть классов школы. В 14 лет он попал в тюрьму за кражу и имел две судимости до своего освобождения в 2007 году.
Официально не работая, он попытался заработать в Москве, но его обокрали и мужчина вернулся в Златоуст без денег. Спустя несколько дней после его возвращения произошло убийство возле Сорочьего кладбища.
«По телевизору начали показывать передачи по поводу убийства двух маленьких девочек, но Николай никаких неоднозначных реакций не показывал», – признался журналистам брат Мозглякова Денис.
ПриговорВ декабре 2008 года Челябинский областной суд приговорил Николая Мозглякова к пожизненному заключению. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Изначально Златоустовский паук утверждал, что не помнит своих действий в момент совершения убийства, однако позже начал сотрудничать со следствием.
В 2018 году дело Мозглякова получило новый поворот: как сообщали челябинские СМИ, во время краткой поездки в Москву он совершил надругательство над 11-летней девочкой, встретив её в подъезде жилого дома. Суд признал его виновным и оставил прежний пожизненный приговор.
После 16 лет, проведённых в колонии, Мозгляков решил обжаловать свой пожизненный срок. Однако 10 декабря 2024 года Верховный суд РФ отклонил его жалобу и вернул её заявителю.
Фото: iStock/konstantin71Согласно судейской картотеке, основанием для этого решения стала статья 401.17 Уголовно-процессуального кодекса, которая запрещает повторные кассационные жалобы, если они уже были рассмотрены и не удовлетворены.
По официальным данным, Мозгляков пытался обжаловать свой пожизненный приговор пять раз в течение года.
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Дарья Осипова