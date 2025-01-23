РИА Новости: в автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, было примерно 20 детей

Фото: МВД РФ
Примерно 20 детей были в школьном автобусе, который попал в ДТП в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка.
«Около 20 детей было в автобусе», — проинформировали журналистов полицейские.Перед этим стало известно, что днем на трассе Октябрьского района под Волгоградом произошла авария с участием иномарки и школьного автобуса, где были дети. По информации правоохранителей, погиб один ребенок.
Ранее сообщалось, что автомобиль в Набережных Челнах разорвало на части прямо на ходу в результате взрыва от сигареты. По предварительным данным, причиной произошедшего послужил газовый баллон. Пламя быстро распространилось по салону, охватив площадь, приблизительно, в четыре квадратных метра.
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Никита Кротов