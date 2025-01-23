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РИА Новости: в автобусе, попавшем в ДТП под Волгоградом, было примерно 20 детей

Фото: МВД РФ

Фото: МВД РФ

Примерно 20 детей были в школьном автобусе, который попал в ДТП в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка.
«Около 20 детей было в автобусе», — проинформировали журналистов полицейские.
Перед этим стало известно, что днем на трассе Октябрьского района под Волгоградом произошла авария с участием иномарки и школьного автобуса, где были дети. По информации правоохранителей, погиб один ребенок.



Ранее сообщалось, что автомобиль в Набережных Челнах разорвало на части прямо на ходу в результате взрыва от сигареты. По предварительным данным, причиной произошедшего послужил газовый баллон. Пламя быстро распространилось по салону, охватив площадь, приблизительно, в четыре квадратных метра.

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#мир
#россия
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#новости
#автобусы
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В Подмосковье зафиксирован второй за неделю пал сухой травы
23 января 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание сухой травы произошло в деревне Агарино городского округа Ступино, это уже второй такой «весенний» пожар на этой неделе на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Как правило, опасность пала травы возникает весной, когда снег сходит, и солнце высушивает почву и прошлогоднюю растительность. Однако в этом году из-за аномального тепла такие условия сложились уже в середине зимы.

«Сообщение о загоревшейся траве в деревне Агарино поступило в четверг, 23 января, от очевидцев. Пожарные немедленно выехали на место и в кратчайшие сроки потушили возгорание. Огонь не успел распространиться на большую площадь», — рассказал замначальника 269-й части Мособлпожспаса Сергей Македонский.
Он призвал жителей области соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и объяснить детям, почему это опасно.

Ранее сообщалось, что 22 января возгорание сухой травы произошло на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна.

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#пожар
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Стало известно, почему мошенники все чаще обманывают детей
Киберэксперт Бедеров: мошенники выбирают детей из-за легкости внушения
23 января 2025, 15:47

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники все чаще выбирают детей в качестве целей для обмана из-за легкости внушения и слабого критического мышления у ребенка. Об этом заявил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. По его мнению, родителям следует завести отдельную карту для онлайн-расчетов, установить сложные пароли и поставить ограничения на кредитные карты.
«Ребенок все же не настолько критически способен мыслить, поэтому они и нацеливаются на детское восприятие, придумывая достаточно простые предлоги. Как мы видим, это онлайн-игры и простейшее запугивание. То есть ребенок неадекватно воспринимает даже проблему доксинга на сегодня, то есть распространение личных данных третьими лицами в публичном поле. Поэтому внушить ребенку значимость той или иной проблематики достаточно просто», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
Тем временем специалисты назвали самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ВТБ, аферисты чаще всего запугивают детей через звонки, представляясь оперативными службами, или в онлайн-играх через поддельные акции, выигрыши и покупку внутриигровой валюты.
«Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
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Мощный пожар охватил крупный складской комплекс в Подмосковье
Складской комплекс «Логистера» загорелся в подмосковном Клину
23 января 2025, 15:22

Фото: iStock/Ole Schwander

В складском комплексе «Логистера» на Волоколамском шоссе, расположенном недалеко от подмосковного Клина, начался крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.
Предварительно, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратов.

На месте ЧП работают экстренные службы: более 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства. Причины возгорания в настоящее время не известны. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Коломне произошло возгорание сухой травы. Пожар был потушен работниками Мособлпожспаса, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Как пояснил начальник 316-й части Мособлпожспаса Максим Краскин, трава загорелась на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в считанные минуты ликвидировали возгорание, площадь которого составила 150 квадратных метров. ​

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«Мамочка, не надо»: на Урале мать-одиночка после слов «это не больно» попыталась убить собственных детей
23 января 2025, 15:04

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В ночь на 10 января жительница Красноуральска попыталась убить своих детей: она напала на сына и дочь с ножом, после чего покончила с собой. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».

Что случилось в ту ночь


В ночь на 10 января жительница Красноуральска решила расправиться со своими детьми — семилетним сыном и девятилетней дочкой. Она напала на них с ножом, а потом покончила с собой.

В полицию о происшествии сообщил местный житель. Он заметил раненного мальчика, который пытался дойти до соседнего подъезда. Его сестра смогла выбраться из квартиры, но в подъезде потеряла сознание.

По информации журналистов «КП – Екатеринбург», в ту ночь дети уже спали, а вот их мать — нет. В какой-то момент она начала громко разговаривать сама с собой и биться о стену. Затем она сказала, что голоса в голове просят её что-то сделать, и попыталась убедить детей, что им будет не больно.

Подробностями происшествия также поделилась соседка семьи.

«Дети кричали: "Мамочка, не надо, мамочка, миленькая, не надо". Она им кричала: "Это не больно!". Ну я думала: мало ли, уколы им ставит», — рассказала она в беседе с E1.RU.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов собирают улики и выясняют причины преступления.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Что сейчас с детьми


Дети, пострадавшие в результате нападения, находятся в состоянии средней тяжести. Они потеряли много крови. На вертолете их доставили в Екатеринбург для оказания медицинской помощи.

«Организована работа с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети вне опасности. Их дальнейшее жизнеустройство будет рассматривается с участием органов опеки с учетом наличия родственников и обеспечения наилучших интересов детей», — сообщил детский омбудсмен Игорь Мороков для «Газеты.Ru».

Кроме того, с детьми работает психолог.

Аккуратно упаковала трупы мужа и детей и пошла в кино: многодетная мать из Владивостока устроила кровавую бойню в квартире
Аккуратно упаковала трупы мужа и детей и пошла в кино: многодетная мать из Владивостока устроила кровавую бойню в квартире

Была в депрессии и погрязла в долгах


Соседи и близкие в полном шоке от произошедшего. Все они утверждают, что 40-летняя Наталья была совершенно нормальной женщиной, всегда приветливо общалась с окружающими и очень любила своих детей, которых у Натальи было четверо: старшая уже жила отдельно, средняя — с отцом, а младшие — с ней.

После развода с мужем Виталием около пяти лет назад Наталья переехала из Екатеринбурга в Красноуральск и устроилась работать санитаркой в местную ветеринарную клинику.

«Я не могу поверить, что она сделала это сознательно. Я хорошо знала ее положение. Это было настоящее отчаяние. Одна, двое детей, долги, муж-пьяница бросил ее. Это была долгая затяжная депрессия, которую Наташа ото всех скрывала. Даже от меня», — рассказала «МК» подруга погибшей.

Кроме того, женщина столкнулась с большими финансовыми трудностями, в том числе имела крупные долги за коммунальные услуги (почти 100 тысяч) и остро нуждалась в деньгах.

«Причиной я считаю затянувшуюся депрессию на фоне проблем с финансами. У нее было много долгов по коммунальным услугам и по алиментам, она часто жаловалась на это и периодически просила в долг», — рассказала знакомая Натальи «Газете.Ru».

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Злоупотребляла алкоголем


После переезда из Екатеринбурга Наталья начала пить. Вскоре она осознала проблему, закодировалась и несколько лет не употребляла алкоголь. Однако в новогодние праздники женщина сорвалась.

«В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — рассказали соседи URA.RU.

Несмотря на все трудности, Наталья любила своих детей, старалась их радовать. В своих социальных сетях женщина часто выкладывала фотографии дочки и сына.

Отец пострадавших детей узнал о трагедии от старшей дочери Натальи. По его словам, у них с бывшей женой были нормальные отношения, и он всегда старался поддерживать её, помогал финансово и даже помог купить машину.

Виталий рассказал, что у Натальи была очень тяжёлая жизнь. Около 20 лет назад её мать погибла при ограблении, а вскоре после этого её отец покончил с собой. Он уверен, что эти трагедии оставили глубокие раны, которые, возможно, не давали ей покоя всё это время.

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В Егорьевске спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину
23 января 2025, 12:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Помощь спасателей потребовалась подмосковным медикам для того, чтобы отвезти в больницу весящего более 200 килограммов жителя Егорьевска, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились медицинские работники. Они столкнулись с тем, что не могут самостоятельно вынести из квартиры 58-летнего пациента, так как его вес превышает 200 килограммов. На помощь медикам пришли специалисты противопожарно-спасательной службы», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли по вызову, аккуратно закрепили мужчину на мягких носилках и под контролем медиков перенесли его из квартиры на восьмом этаже в машину скорой помощи. Затем спасатели поехали за скорой до больницы и там помогли врачам переложить пациента на каталку и доставить в смотровой кабинет.

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Мужчину с гранатой задержали в Шереметьево в Москве
23 января 2025, 12:48

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчину с гранатой задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Информацию передал Telegram-канал «Москва с огоньком». Уточняется, что пассажир собирался лететь во Владивосток, когда его остановили на рамке металлодетектора. Гранату обнаружили в ручной клади. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.
Перед этим в американском Нэшвилле темнокожий подросток открыл стрельбу в одной из городских школ.

Уточнялось, что Соломон Хендерсон в возрасте 17 лет ранил двоих школьниц, а затем совершил самоубийство. Одна из девушек скончалась, состояние второй оценивается как стабильное. Известно, что перед совершением преступления молодой человек опубликовал некий «Манифест ниггера не по своей воле» на 300 страниц.

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Темнокожий подросток расстрелял учеников в американской школе
23 января 2025, 12:14

Фото: iStock/dominikherz

Чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США, есть убитые и раненые, пишет Readovka.
По данным издания, 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.

Примечательно, что в соцсети парень написал 300-страничный документ под названием «Манифест ниггера не по своей воле», в котором он выражал ненависть к чернокожим и евреям, высказывался против смешения рас, а также восхвалял Гитлера.

Кроме того, подросток считал себя «последним настоящим родезийцем» — африканским сторонником белого национализма.

Стрельбу в школе злоумышленник анонсировал в соцсетях за четыре часа до происшествия.

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#суицид
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Аккуратно упаковала трупы мужа и детей и пошла в кино: многодетная мать из Владивостока устроила кровавую бойню в квартире
23 января 2025, 11:33

Фото: iStock/Vad-Len

Страшная трагедия произошла во Владивостоке в апреле 2021 года. Многодетная мать зарезала своего мужа и двух 5-летних детей. После того как женщина совершила убийство, она аккуратно упаковала тела своих родственников и ещё два дня жила с ними в квартире.
Подробности жестокой расправы читайте в материале «Радио 1».

Родители тройняшек


Пара жила, на первый взгляд, в очень счастливом браке. Обеспеченные деньгами, в своей квартире в 2015 году они узнали о пополнении в семействе. Ждали одного ребенка, а судьба преподнесла им подарок в виде тройняшек.

«Мама хотела сыночка, а папа о дочке мечтал. Но не знали они, что судьбою, в их споре поставлена точка. И в весеннее, апрельское утро, им аист принёс три кулёчка, а в них два сына и дочка!!!» — писала в социальных сетях в ожидании малышей мама.

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Первенцев назвали Дима, Кирюша, Викуся. В социальных сетях с радостным событием в семье пару поздравили более двух тысяч человек.

Воспитывать тройню тяжело


В своих публикациях в социальных сетях многодетная мать часто рассказывала о радостных и не очень событиях из жизни своей семьи.

«Я просто не такая, как все.. Наверное, особенная.. Люблю и ненавижу себя одновременно.. Я такая.. Я привыкла к вечным сражением своего сердца и разума...» — писала женщина.
Воспитание троих детей одного возраста дело не простое, но помогали муж и его родители. Несмотря на это, женщина все же сетовала на то, что ей сложно.

«У меня этот год был ОЧЕНЬ тяжелым.....Насколько и не передать...нервы сдавали, если бы не отпуск...я бы наверное ...ноги протянула...Сейчас после того как хоть ненадолго, но отдохнули… подлечили нервы, я немного стала поспокойнее», — делилась с подписчиками мамочка.
По всей видимости, в 2021 году, когда малышам было по 5 лет, послеродовая депрессия разыгралась в психиатрическое состояние, и большая семья стала сильно тяготить мамашу.

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Просто убила


Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

После рождения малышей супруга начала себя странно вести, но мало кто придавал этому значение. Усталость, недосып — обычное состояние молодых родителей. Дальше — больше. Ситуация дошла до того, что супругу приходилось иногда отвозить детей в Фокино к родственникам, в то время как его жена активно публиковала посты, пытаясь найти новые знакомства и заявляя о своём разводе.

27 апреля супруги сильно поругались. Муж решил развестись с женой и забрать детей. Тогда мамочка схватилась за нож. Пощады не было никому: она холоднокровно убила мужа и 5-летних дочку с сыном. А вечером, как ни в чем не бывало, отправилась забирать третьего ребенка в детский садик.

Тела обнаружил дедушка


Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Соседка заподозрила неладное. По информации, полученной от источника, она почувствовала странный запах, исходящий из квартиры соседей. Женщина пыталась достучаться до соседей, но на звонки и стуки в дверь никто не отвечал. Спустя два дня она решила вызвать отца главы семейства. Именно он обнаружил тела убитых.

Когда он вошёл в квартиру, то увидел тело своего мёртвого сына. Пол был чистым, а кровь стекала на целлофан, подложенный под труп. Тела детей мама аккуратно упаковала в спортивную сумку — на их шее зафиксированы глубокие порезы.

Упаковала тела и пошла в кино


В момент, когда свекор обнаружил пугающую находку, мать и сын находились в кинотеатре. Подозреваемую задержали во время киносеанса. Она была в невменяемом состоянии.

«Предположительно, перед убийством она употребила наркотические вещества. Кстати, женщина нигде не работала, занимаясь воспитанием детей. Ее муж трудился в крупной финансовой организации», — ссылаясь на источник писала gazeta.ru.

В Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Жительнице Владивостока грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Подмосковье произошло зимнее возгорание сухой травы
23 января 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Необычное для зимнего сезона происшествие зафиксировали в Московской области: в округе Коломна произошло возгорание сухой травы. Огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Трава загорелась на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна. Получив вызов, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в считанные минуты ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — рассказал начальник 316-й части Мособлпожспаса Максим Краскин.
Он добавил, что пал травы является проблемой, характерной для весны, однако из-за отсутствия снежного покрова сейчас в регионе появился сухостой, который может загореться от малейшей искры.

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#коломна
#пожар
#мособлпожспас
#пожарные
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