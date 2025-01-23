Молодые люди 16 и 18 лет погибли в огненном ДТП в Подмосковье

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Истринская городская прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств аварии, в которой погибли два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, в четверг днём 18-летний молодой человек без водительских прав выехал на легковом автомобиле «ВАЗ» вместе с 16-летним знакомым на трассу федерального значения М-9 «Балтия». Из-за грубого нарушения правил дорожного движения при очередном перестроении и совершении обгона водитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и от удара столкнулся с автомобилем «Опель», – пояснили в надзорном ведомстве.В результате ДТП обе машины загорелись. Пассажир и водитель российского автомобиля погибли на месте.
Прокуратура контролирует также принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия.
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