Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным

Заместитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание, что стоимость его ручки, попавшей в кадр, равняется «не менее 36 месяцев выплат раненому». Об этом она написала в соцсетях, пишет РИА Новости.
«Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому», — говорится в публикации.
Безуглая также опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой стоимостью 60 тысяч рублей.
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