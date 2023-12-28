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Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным

28 декабря 2023, 04:42

Заместитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, обратив внимание, что стоимость его ручки, попавшей в кадр, равняется «не менее 36 месяцев выплат раненому». Об этом она написала в соцсетях, пишет РИА Новости.

«Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому», — говорится в публикации.

Безуглая также опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой стоимостью 60 тысяч рублей.

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#всу
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Опрос: Лишь 45% украинцев верят, что события развиваются в верном направлении
28 декабря 2023, 05:12

Фото: iStock/puhimec

Менее половины граждан Украины верят в то, что события в стране развиваются в верном направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцопрос, проведённый украинским фондом «Демократические инициативы».
Отмечается, что с февраля 2023 года доля граждан, считающих, что события на Украине идут в правильном направлении, значительно уменьшилась. Так, в настоящее время только 45% опрошенных согласны с таким утверждением.

При этом треть украинцев уверены, что события развиваются неверно, подчеркнули социологи.

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В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации
#украина
#опрос
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В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации
28 декабря 2023, 05:00

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Варшаве толпы украинцев выстроились за документами, сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой в соцсети X.
«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами", — говорится в публикации.

Бородовой сопроводил пост фото и видео, на которых люди (преимущественно мужчины) стоят в одном из ТЦ Варшавы возле "Паспортного сервиса", относящегося к Государственной миграционной службе Украины.

Комментаторы предположили, что украинцы оформляют за рубежом новые паспорта, действующие в течение десяти лет, на фоне угрозы принятия нового закона о мобилизации на Украине. Отмечается, что если законопроект будет принят, уклонисты лишаться возможности обновлять документы.

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#мобилизация
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Мизулина и SHAMAN в образе Снегурочки и Деда Мороза поздравили детей в больнице
28 декабря 2023, 04:10

Фото: iStock/YuriyS

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в роли Деда Мороза поздравили маленьких пациентов детской городской клинической больницы им. Башляевой в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы сегодня решили вместе навестить и сделать праздник детям, которые находятся на лечении в больнице, ведь многие из них не встретят этот светлый день дома, с родителями», — так объяснила этот визит Екатерина Мизулина.

На видео запечатлен весьма трогательный момент, как малыши вместе с родителями и работниками больницы зовут Деда Мороза, а им возле нарядной елки помогает Снегурочка.




SHAMAN в образе сказочного волшебника рассказал детям стихотворение, а Екатерина Мизулина провела небольшие конкурсы с загадками.

В итоге около 100 детей получили подарки от Национального центра помощи детям.

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#новый год
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В России предложили разрешить продажу алкоголя на вынос
«РГ»: Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить продавать алкоголь на вынос
28 декабря 2023, 03:51

Фото: iStock/Scott_Biales

Уполномоченный РФ по правам предпринимателей Борис Титов совместно с главой Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым предложили правительству разрешить продажу алкоголя на вынос. Как пишет «Российская газета», они уже направили соответствующее письмо российскому премьеру Михаилу Мишустину.
По мнению Титова и Бухарова, российские рестораторы должны иметь право торговать спиртным навынос, соблюдая при этом ровно те же ограничения, которые сейчас действуют в магазинах — иначе говоря, продавать алкоголь только совершеннолетним гражданам РФ, причём исключительно в разрешённые для этого часы.

Авторы инициативы надеются, что подобная мера «позволит ресторанам заработать дополнительные деньги и удовлетворить потребности своих гостей».

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#рестораны
#торговля
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ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области
28 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/Chalabala

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре 2023 зафиксировала в Волгоградской области года рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца на 45-100% в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело, пишет ТАСС.
«Волгоградское УФАС РФ выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны четырех производителей. В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на продукт по сравнению с октябрем», - цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что компаниям в случае установления вины могут назначить оборотные штрафы.

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#яйца
#компании
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#фас
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Залужный защитил диссертацию по праву и стал доктором философии
NAQA: Главком ВСУ Залужный стал доктором философии, защитив диссертацию по праву
28 декабря 2023, 03:24

Фото: iStock/Vladimir_Zubkov

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Одесской юридической академии, получив степень доктора философии. Информация об этом опубликована на сайте украинского Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).
Содержание диссертации не разглашается, так как составляет государственную тайну в сфере обороны, однако известно, что тема работы Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными нарушениями и взысканиями.

Ранее главком ВСУ заявил о смене украинской военной стратегии в 2024 году, назвав главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главнокомандующий украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.

Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.

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#валерий залужный
#всу
#образование
#право
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В ЦБ составили портрет типичного российского водителя с полисом ОСАГО
«Интерфакс»: Банк России назвал главные признаки типичного водителя с полисом ОСАГО
28 декабря 2023, 02:59

Фото: iStock/anyaberkut

Типичный водитель-россиянин, имеющий полис ОСАГО — это опытный автомобилист старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет. Об этом говорится в материалах Банка России на основе анализа договоров ОСАГО, заключённых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, которые проанализировал «Интерфакс».
Доля договоров с такими водителями, по данным ЦБ, составляет 57% от общего объёма.

По полисам ОСАГО мультидрайв аварийность на 90% выше, чем по договорам, где число водителей ограничено, но при этом доля мультидрайв полисов в общем объеме сокращается.

Молодые водители попадают в аварии значительно чаще, чем возрастные: до 25 лет — в 2,1 раза чаще, 25-40 лет — на 1% реже, свыше 40 лет — на 35% реже.

Согласно выводам регулятора, большинство граждан водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий, получая значительную скидку при расчёте премии по ОСАГО, в то время как высокоаварийные водители при таком же расчёте получают серьёзную прибавку к тарифу.

Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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#осаго
#банк россии
#водители
#аварии
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МВД стало лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления
МВД лишило гражданства преступников, получивших паспорт РФ, в пяти регионах
28 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/blinow61

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях полицейские лишили гражданства людей, совершивших преступления после приобретения документов РФ. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», — говорится в публикации.

Уточняется, что тех, кто был лишён российского гражданства после совершения преступления, выдворят с территории страны.

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#мвд
#гражданство
#россия
#преступление
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ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск
28 декабря 2023, 01:35

Фото: iStock/???? ??????

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Анастасия Брюханова — бывший мундеп московского района Щукино,где она возглавляла комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2021 году стала кандидатом в Госдуму, однако проиграла представительнице «Справедливой России» Галине Хованской.

В апреле 2023 года Брюханова попала под следствие/ Ей вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России») и грозит до пяти лет колонии. По данным следствия, она разместила видео на YouTube, в котором обвиняла российских военных. Примечательно то, что фигурантка ранее сотрудничала с рядом блогеров, которые впоследствии были признаны иноагентами.

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#депутаты
#мвд
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