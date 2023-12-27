Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска

Фото: сайт Минобороны РФ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что через два-три месяца украинские войска в Авдеевке могут столкнуться с повторением сценария, ранее произошедшего в Артёмовске. Об этом пишет «Страна.ua».
«ВС РФ могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (украинское название Артёмовска — ред.)», — цитирует издание слова собеседника.
При этом Залужный призвал не зацикливаться на существовании такого риска и не устраивать скорбь и шоу вокруг этого населённого пункта.
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