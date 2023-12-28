Залужный защитил диссертацию по праву и стал доктором философии

Фото: iStock/Vladimir_Zubkov
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Одесской юридической академии, получив степень доктора философии. Информация об этом опубликована на сайте украинского Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).
Содержание диссертации не разглашается, так как составляет государственную тайну в сфере обороны, однако известно, что тема работы Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными нарушениями и взысканиями.
Ранее главком ВСУ заявил о смене украинской военной стратегии в 2024 году, назвав главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главнокомандующий украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.
Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.
Читайте также:
Залужный заявил о смене военной стратегии ВСУ в 2024 году
«Это справедливость»: Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить
Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
Ранее главком ВСУ заявил о смене украинской военной стратегии в 2024 году, назвав главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главнокомандующий украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.
Читайте также:
Залужный заявил о смене военной стратегии ВСУ в 2024 году
«Это справедливость»: Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить
Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
Артем Путинцев