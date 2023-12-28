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Залужный защитил диссертацию по праву и стал доктором философии

NAQA: Главком ВСУ Залужный стал доктором философии, защитив диссертацию по праву
28 декабря 2023, 03:24
Фото: iStock/Vladimir_Zubkov

Фото: iStock/Vladimir_Zubkov

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный защитил диссертацию по праву в Одесской юридической академии, получив степень доктора философии. Информация об этом опубликована на сайте украинского Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA).
Содержание диссертации не разглашается, так как составляет государственную тайну в сфере обороны, однако известно, что тема работы Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными нарушениями и взысканиями.

Ранее главком ВСУ заявил о смене украинской военной стратегии в 2024 году, назвав главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главнокомандующий украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.


Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.

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#валерий залужный
#всу
#образование
#право
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В России предложили разрешить продажу алкоголя на вынос
«РГ»: Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить продавать алкоголь на вынос
28 декабря 2023, 03:51

Фото: iStock/Scott_Biales

Уполномоченный РФ по правам предпринимателей Борис Титов совместно с главой Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым предложили правительству разрешить продажу алкоголя на вынос. Как пишет «Российская газета», они уже направили соответствующее письмо российскому премьеру Михаилу Мишустину.
По мнению Титова и Бухарова, российские рестораторы должны иметь право торговать спиртным навынос, соблюдая при этом ровно те же ограничения, которые сейчас действуют в магазинах — иначе говоря, продавать алкоголь только совершеннолетним гражданам РФ, причём исключительно в разрешённые для этого часы.

Авторы инициативы надеются, что подобная мера «позволит ресторанам заработать дополнительные деньги и удовлетворить потребности своих гостей».

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#михаил мишустин
#алкоголь
#продажа
#рестораны
#торговля
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ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области
28 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/Chalabala

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре 2023 зафиксировала в Волгоградской области года рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца на 45-100% в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело, пишет ТАСС.
«Волгоградское УФАС РФ выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны четырех производителей. В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на продукт по сравнению с октябрем», - цитирует агентство сообщение ведомства.

Уточняется, что компаниям в случае установления вины могут назначить оборотные штрафы.

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#фас
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В ЦБ составили портрет типичного российского водителя с полисом ОСАГО
«Интерфакс»: Банк России назвал главные признаки типичного водителя с полисом ОСАГО
28 декабря 2023, 02:59

Фото: iStock/anyaberkut

Типичный водитель-россиянин, имеющий полис ОСАГО — это опытный автомобилист старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет. Об этом говорится в материалах Банка России на основе анализа договоров ОСАГО, заключённых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, которые проанализировал «Интерфакс».
Доля договоров с такими водителями, по данным ЦБ, составляет 57% от общего объёма.

По полисам ОСАГО мультидрайв аварийность на 90% выше, чем по договорам, где число водителей ограничено, но при этом доля мультидрайв полисов в общем объеме сокращается.

Молодые водители попадают в аварии значительно чаще, чем возрастные: до 25 лет — в 2,1 раза чаще, 25-40 лет — на 1% реже, свыше 40 лет — на 35% реже.

Согласно выводам регулятора, большинство граждан водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий, получая значительную скидку при расчёте премии по ОСАГО, в то время как высокоаварийные водители при таком же расчёте получают серьёзную прибавку к тарифу.

Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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#осаго
#банк россии
#водители
#аварии
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МВД стало лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления
МВД лишило гражданства преступников, получивших паспорт РФ, в пяти регионах
28 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/blinow61

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях полицейские лишили гражданства людей, совершивших преступления после приобретения документов РФ. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», — говорится в публикации.

Уточняется, что тех, кто был лишён российского гражданства после совершения преступления, выдворят с территории страны.

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#мвд
#гражданство
#россия
#преступление
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ТАСС: Бывший мундеп Москвы Брюханова объявлена в международный розыск
28 декабря 2023, 01:35

Фото: iStock/???? ??????

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Анастасия Брюханова — бывший мундеп московского района Щукино,где она возглавляла комиссию по ЖКХ и благоустройству. В 2021 году стала кандидатом в Госдуму, однако проиграла представительнице «Справедливой России» Галине Хованской.

В апреле 2023 года Брюханова попала под следствие/ Ей вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России») и грозит до пяти лет колонии. По данным следствия, она разместила видео на YouTube, в котором обвиняла российских военных. Примечательно то, что фигурантка ранее сотрудничала с рядом блогеров, которые впоследствии были признаны иноагентами.

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#розыск
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#депутаты
#мвд
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На 95-м году жизни умер создатель пистолета Glock 17 Гастон Глок
27 декабря 2023, 23:23

Фото: iStock/jorgeantonio

Австрийский бизнесмен и инженер, основатель компании — производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Об этом пишет Die Presse со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
«До самого конца он отвечал за стратегическое направление компании и её сотрудников», — говорится в публикации.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

Авторы отметили, что изобретатель до 52 лет не занимался конструированием огнестрельного оружия. Но однажды Глок решил приобрести аппарат, предназначенный для литья армейских ножей из полимеров, после чего и занялся производством своего первого пистолета. Впоследствии именно он и получил название Glock 17.

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#смерть
#бизнесмен
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В ЦБ рассказали, после каких фраз телефонных аферистов надо бросать трубку
27 декабря 2023, 22:27

Фото: iStock/artoleshko

Центральный Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые надо сразу же бросать трубку и опубликовал их в своём Telegram-канале.
В ЦБ предупредили, что услышав приведённые ниже фразы, необходимо сразу же бросить трубку и перезвонить в учреждение из которого вас, якобы, только что звонили, набрав номер вручную.

Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.

Тревожным звонком должен стать момент, когда звонящий представляется «сотрудником Центробанка». На самом деле, сотрудники ЦБ никогда не звонят и не пишут россиянам самостоятельно.

Также стоит запомнить фразу «специальный или безопасный счет». Вам могут предложить перевести на него сбережения, которые, якобы, могут украсть мошенники. Однако, стоит запомнить, что никаких «специальных» или «безопасных» счетов не существует.

Часто можно услышать от мошенников и такие фразы как: «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» или «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». При этом, сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят следственные действия с помощью телефонного разговора, а если банковским работникам активность на вашей карте покажется подозрительной — то она будет заблокирована без вашего участия.

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#деньги
#мошенники
#кредит
#счёт
#сбережения
#цб
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Кадыров предложил участникам «голой вечеринки» приехать в Чечню
27 декабря 2023, 20:38

Фото: Сайт Кремля

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил раскаявшимся участникам «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой приехать в Чечню и реабилитировать себя перед общественностью, способ, которым можно было бы этого добиться, он описал в своём Telegram-канале.
По мнению главы Чеченской Республики, оправдываться за подобный проступок стоит не словами, а делом.

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и её героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — предложил Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что нет совершенно ничего зазорного в том, чтобы поработать добровольцем и помочь будущим военнослужащим с приготовлением еды, стиркой, а также с тренировками. По мнению Кадырова, именно такие действия могут показать искреннее раскаяние, а также подтвердить слова о патриотизме и любви к Родине.

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#чечня
#рамзан кадыров
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#праздник
#звёзды
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Юрист Хаминский заявил о последствиях для Соловьёва за оскорбления Собчак
27 декабря 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что за оскорбления и недоказанные обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьёва в адрес Ксении Собчак может грозить первому даже лишением свободы.
Юрист пояснил, что за оскорбления и серьёзные обвинения в свой адрес Собчак вправе призвать Соловьёва к гражданской ответственности и через суд потребовать извинений.

«Соловьев может быть привлечен к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ с назначением штрафа до 5 тыс. рублей. Также Собчак может написать на Соловьева заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Наказание здесь предусматривает штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Поводом к резкой критике Ксении Собчак со стороны Владимира Соловьёва послужила вечеринка Анастасии Ивлеевой, участницей которой стала Собчак. Сам Хаминский также резко отрицательное отношение к этому мероприятию.

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#юрист
#коап
#закон
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