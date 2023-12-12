Депутат Рады Кучеренко: Следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона

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Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предсказал новое происшествие после подтопления киевского метро.
Украинский политик в социальных сетях высмеял заявления городской администрации Киева о том, что в проблемах с метро, мостами и теплотрассами виноваты те, кто строил эти объекты. Он сыронизировал, что от ТЭЦ и метро «одна головная боль».
В Киеве 8 декабря из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения было закрыто движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки.
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«Следующим будет мост Патона», — цитирует РИА Новости слова Кучеренко.
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Диана Аванесян