Депутат Рады Кучеренко: Следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днем Конституции с борта Международной космической станции. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Конституция является фундаментом, объединяющим наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое», – отметил космонавт-испытатель Николай Чуб.





Константин Борисов, в свою очередь, подчеркнул, что в основе успешного развития России лежит следование принципам и нормам Основного Закона нашей страны. А командир экипажа российских звездоплавателей Олег Кононенко добавил, что уважение к Конституции должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином России.