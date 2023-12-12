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Депутат Рады Кучеренко: Следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона

12 декабря 2023, 06:31
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предсказал новое происшествие после подтопления киевского метро.
Украинский политик в социальных сетях высмеял заявления городской администрации Киева о том, что в проблемах с метро, мостами и теплотрассами виноваты те, кто строил эти объекты. Он сыронизировал, что от ТЭЦ и метро «одна головная боль».

«Следующим будет мост Патона», — цитирует РИА Новости слова Кучеренко.


В Киеве 8 декабря из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения было закрыто движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки.

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#киев
#депутат
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14-летний индиец снял эротическое видео с женой брата, которое одобрили родители
12 декабря 2023, 05:28

Фото: iStock/Omar_Osman

14-летний подросток тайно снял обнаженную невестку на видео в Индии, сообщает портал News9Live. Несмотря на возмущение девушки, он получил одобрение своих родителей, которые поддержали его интерес к эротическим видео.
Подросток записал видео, когда жена брата принимала ванну в их доме. После того, как женщина обнаружила оставленный телефон и обнаружила, что он снимал ее во время купания, её муж отругал брата и сказал ему больше никогда не совершать подобных поступков.

При этом, однако, родители мужчины не поддержали невестку, встав на сторону подростка и заявив, что в таком возрасте интерес к эротическому видео является оправданным.

Вскоре после этого и муж женщины также встал на защиту брата и напал на нее. Тогда она решила уехать, опасаясь за свою безопасность, а позднее подала заявление в полицию, обвиняя семью мужа в вуайеризме, домашнем насилии и причинении вреда.



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#секс
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Поздравление с Днём Конституции прозвучало с борта МКС от российских космонавтов
ТАСС: Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днём Конституции
12 декабря 2023, 04:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днем Конституции с борта Международной космической станции. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Конституция является фундаментом, объединяющим наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое», –  отметил космонавт-испытатель Николай Чуб.

Константин Борисов, в свою очередь, подчеркнул, что в основе успешного развития России лежит следование принципам и нормам Основного Закона нашей страны. А командир экипажа российских звездоплавателей Олег Кононенко добавил, что уважение к Конституции должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином России.



12 декабря в России отмечается праздник, посвященный 30-летию главного нормативно-правового акта страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации.

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#россияне
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Boeing: В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
12 декабря 2023, 02:39

Фото: iStock/allanswart

Агентство противоракетной защиты США совместно с компанией Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
Уточняется, что успешный перехват баллистической ракеты состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, дающей больше манёвра и времени для ликвидации таких ракет.

«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — говорится в публикации.

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#сша
#компании
#новости
#ракеты
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МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
11 декабря 2023, 23:41

Фото: iStock/PabloUA

МВД не поддержало идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В МВД отметили, что ряд СМИ в последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.

«Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом РФ», — цитирует агентство заявление ведомства.

Ранее сообщалась, что россиян снова могут начать штрафовать за превышение на участках между камерами средней скорости. Соответствующие поправки содержаться в проекте поправок к ПДД, доработанном Минтрансом.

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#ограничения
#рф
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В ещё нескольких российских вузах появятся инженерные школы, сообщил Чернышенко
Чернышенко: в 20 вузах РФ в 2024 году появятся передовые инженерные школы
11 декабря 2023, 21:43

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Ещё в 20 российских вузах в 2024 году появятся передовые инженерные школы, общее число которых увеличится до 50. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина.
Чернышенко рассказал, что по завершении большого конкурса (более семи заявок на место), было отобрано 20 победителей. Благодаря этому, система передовых инженерных школ РФ пополнилась и будет состоять из 50 вузов в 23 российских регионах. 

Также вице-премьер добавил, что из бюджета будет выделено 16,5 миллиардов рублей на развитие передовых инженерных школ. А ещё 4,3 миллиарда будут затрачены на сами новые школы. К 2030 году эта сумма составит свыше 30 миллиардов рублей. 

На данный момент в 15 регионах России работает 30 таких школ, в которых готовят будущих инженеров по 20 направлениям. Среди них, атомное машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, двигателестроение, искусственный интеллект, медицинское приборостроение и прочее.

Чернышенко подчеркнул, что с инженерными школами активно сотрудничают свыше 150 высокотехнологичных компаний, которые не только спонсируют программы, но и сами принимают участие в образовательном процессе. Учащиеся школ смогут по завершении обучения трудоустроиться в фирмы-партнёры. 

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#вузы
#школы
#россия
#развитие
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Из сектора Газа эвакуировано свыше тысячи россиян, сообщили в МИД РФ
МИД РФ: МЧС эвакуировали более 1050 россиян и их родственников из Газы
11 декабря 2023, 20:51

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Более 1050 россиян и членов их семей удалось эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» и доставить в Россию с момента начала вывода заложников в Египет. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что последняя на данный момент группа граждан России и их родственников-палестинцев прибыла спецрейсом МЧС в Москву 10 декабря. В этот день в Москву приехали 100 человек. 

В МИД добавили, что российские дипмиссии в египетском Каире, израильском Тель-Авиве и палестинской Рамалле вместе с подразделениями МИД, МЧС и других российских ведомств продолжают делать всё возможное для скорейшего завершения эвакуации россиян из анклава. 

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#мид рф
#мчс
#эвакуация
#сектор газа
#россияне
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Главную новогоднюю елку страны спилили в городском округе Щелково
11 декабря 2023, 19:45

Фото: Радио 1

Торжественное мероприятие состоялось у деревни Новопареево. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь, 84 года. Высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров. Щелково – рекордсмен по количеству выбранных новогодних красавиц, уже в третий раз отсюда отправляется в Кремль главная елка страны.
Событие организовано Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Московской области и Администрацией городского округа Щелково.

Фото: Радио 1

«Мы в 24-й раз уже спиливаем новогоднюю елку и отвозим ее на Соборную площадь Московского Кремля. Спасибо всем, кто учавствует в этом мероприятии. Всем зрителям желаю здоровья и успехов в предстоящем году», – поделилися заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Коччанов. 

Фото: Радио 1

Традиционный отбор елок  начался летом и длился несколько месяцев. В этом году выбор стоял между 30 лесных елей. Специальная комиссия проверяет деревья по строгим критериям. Главные требования к дереву: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.

Фото: Радио 1

Также отдельное внимание при выборе уделили внешнему виду елки. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный цвет хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор – возможность удобного подъезда техники к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Впервые в поиске кремлевской елки в Щелково были задействованы спутниковые фотографии.

Фото: Радио 1

«Сегодня мы подготовим и в дальнейшем отправим красавицу-ель в сердце нашей родины, Московский Кремль. Миллионам людей она будет давать ощущение наступающего Нового года и праздника, нести тепло, уют в наши дома, – отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. 
Напомним, что через несколько дней, 13 декабря, главную новогоднюю елку привезут и поставят на Соборную площадь. Настоящую ель там устанавливают с 1996 года. Уже 17 лет, с 2007-го, ее спиливают исключительно из Московской обалсти. 

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#щёлково
#ёлка
#новый год
#кремль
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В Госдуме поддержали проект о запрете вывесок на иностранных языках
Комитет ГД поддержал проект, запрещающий вывески на иностранных языках
11 декабря 2023, 19:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, запрещающего предоставлять на вывесках, витринах и в общественных местах информацию на иностранных языках.
Отмечается, что депутаты, которые внесли документ, выступают за ограничение использования иностранных языков в рекламе, при продаже различной продукции, оказании услуг, в СМИ, при осуществлении градостроительной деятельности и другое. 

Согласно законопроекту, информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна быть представлена на русском языке. Это касается текстов на вывесках, указателях, информационных табличках, знаках. А именно, информации, касающейся льгот, скидок, продуктов, условий оказания услуг и т.д.

Авторы законопроекта подчеркнули, что с принятием нововведения запрещено будет использование таких слов как: «sale», «open», «shop», «coffee», «fresh» и других. 

При этом уточняется, что требования не коснутся товарных знаков, фирменных названий, знаков обслуживания и других ситуаций, которые предусмотрены законодательными актами РФ и ЕАЭС. 

Вместе с тем, законопроектом подразумевается введение запрета на иностранные названия жилых комплексов и населённых пунктов. Также нельзя будет использовать производные от иностранных слов и выражений. 

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#госдума
#законопроект
#русский язык
#ограничение
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Автоэксперт Крохмаль поддержал жёсткие меры к машинам с нечитаемыми номерами
11 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/MushroomsArtSeven

Автоэксперт, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль назвал правильной меру по эвакуации автомобилей с нечитаемыми или закрытыми номерами.
Он отметил, что водители, которые из-за нарушений правил парковки и других пдд закрывают номера для неуплаты штрафов, уже являются потенциально опасными, поэтому заслуживают соответствующих мер наказания.

«Это абсолютно оправданная система. Она себя показала и в других странах мира как эффективная. Если машина с нечитаемыми номерами, значит, она уже представляет угрозу. Нечитаемый номер вводит в заблуждение службы, которые контролируют, мониторят безопасную ситуацию на дорогах», — отметил в беседе с Pravda.Ru Крохмаль.

Кроме этого, он добавил, что если после эвакуации авто водитель в течение некоторого времени не приезжает за машиной, то её нужно утилизировать.

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