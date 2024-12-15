Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины в пытках

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, обвинил экс-генпрокурора Украины Андрея Костина в том, что он покрывал пытки незаконно задержанных в лагере СБУ. Об этом нардеп написал в своём Telegram-канале.
Дубинский подчеркнул, что обратился к юристам с просьбой подготовить детальное описание причастности Костина к созданию и функционированию концлагеря «Спортзал», который находится в самом центре Киева.
Ранее в ноябре депутат сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году располагался концлагерь для внесудебных допросов и пыток. По его сведениям, с февраля по ноябрь 2022 года через него прошли свыше 300 человек.
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