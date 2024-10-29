ВСУ требовали с родных пленного российского бойца выкуп в миллион рублей

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ВСУ потребовали от родственников российского военнослужащего Игоря Щеголеватого, попавшего в украинский плен, миллион рублей. За это они обещали включить его в списки для обмена.
Об этом РИА Новости рассказал сводный брат солдата Александр Сериков. Щеголеватый служил артиллеристом, а в начале октября его перевели в штурмовое подразделение. В последний раз он выходил на связь с родными пятого октября. А уже 12 октября его родственники получили видеозапись, на которой он с перевязанной головой просил перевести деньги «куда скажут».
Украинцы говорили, что не будут его кормить и поить, а потом вообще скормят собакам, если не получат деньги. Обещали прислать детям видео, на котором пытают российского военнопленного. По словам Серикова, шантаж продолжался примерно неделю. Родным говорили, что они не увидят Игоря Щеголеватого живым и даже не получат его тело, если не переведут деньги. Затем звонки прекратились.
Это уже не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием соблюдения положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.
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«Позвонили, сказали: "Если хотите, чтобы он жил, то переведите миллион, тогда его внесут в списки на обмен», — рассказывает собеседник агентства.
Украинцы говорили, что не будут его кормить и поить, а потом вообще скормят собакам, если не получат деньги. Обещали прислать детям видео, на котором пытают российского военнопленного. По словам Серикова, шантаж продолжался примерно неделю. Родным говорили, что они не увидят Игоря Щеголеватого живым и даже не получат его тело, если не переведут деньги. Затем звонки прекратились.
Это уже не первый случай вымогательства со стороны ВСУ. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием соблюдения положений Женевской конвенции, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.
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Александр Бойцов