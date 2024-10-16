Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену

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Российский военный, участвовавший в спецоперации, был контужен во время боя, отстал от своих и угодил в руки бойцов территориальной обороны ВСУ. После обмена он рассказал, каким пыткам и издевательствам он подвергся в украинском плену.
Откровения российского бойца по имени Виктор публикует телеграм-канал RT. По его словам, солдаты территориальной обороны передали его молодым морским пехотинцам. Те связали пленного и увезли к реке.
«Знаете, такая американская пытка есть, водой. Апрель месяц был, холодно. Меня связали, завязали глаза и начали топить. Захлёбываюсь — вытаскивают. Я выплюну воду, пытаюсь отдышаться, а меня — опять под воду», — рассказывает боец.
Потом стали резать, продолжил бывший военнопленный. Вырезали на груди знак Z, а на плече — смайлик. Перед этим сорвали с груди крестик, а из кармана достали иконку — как раз пасха была, вспоминает солдат. Православные символы втоптали в землю, как будто сами какие-то мусульмане или язычники, недоумевает он. Ещё жгли газовой горелкой, добавил потом Виктор.
Позже его отвезли в Киев и передали какому-то блогеру вместе с другими пленными. Там от них пытались добиться компромата на Россию. Например, от Виктора требовали, чтобы он подтвердил подлинность каких-то роликов, на которых якобы российские военные вешают детей под Киевом. Он, конечно, отказался. Его просто лениво избили, но особо пытать больше не стали, видно надоело, заключил солдат.
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«Знаете, такая американская пытка есть, водой. Апрель месяц был, холодно. Меня связали, завязали глаза и начали топить. Захлёбываюсь — вытаскивают. Я выплюну воду, пытаюсь отдышаться, а меня — опять под воду», — рассказывает боец.
Потом стали резать, продолжил бывший военнопленный. Вырезали на груди знак Z, а на плече — смайлик. Перед этим сорвали с груди крестик, а из кармана достали иконку — как раз пасха была, вспоминает солдат. Православные символы втоптали в землю, как будто сами какие-то мусульмане или язычники, недоумевает он. Ещё жгли газовой горелкой, добавил потом Виктор.
Позже его отвезли в Киев и передали какому-то блогеру вместе с другими пленными. Там от них пытались добиться компромата на Россию. Например, от Виктора требовали, чтобы он подтвердил подлинность каких-то роликов, на которых якобы российские военные вешают детей под Киевом. Он, конечно, отказался. Его просто лениво избили, но особо пытать больше не стали, видно надоело, заключил солдат.
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Александр Бойцов