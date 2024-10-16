«Вырезали знак Z на груди»: как ВСУ пытают пленных бойцов ВС РФ и что делают с мирными жителями под Курском

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» способен поражать одновременно несколько воздушных целей прямо на ходу. Он может уничтожать не только вражеские самолеты, но и управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и беспилотники. Основные технические характеристики и особенности российского ЗРК в материале «Радио 1».