«Вырезали знак Z на груди»: как ВСУ пытают пленных бойцов ВС РФ и что делают с мирными жителями под Курском

Фото: iStock/Diy1
Российский военный побывал в плену ВСУ и рассказал о пытках, которым там подвергался.
Солдат ВС РФ по имени Виктор попал в украинский плен в апреле 2022 года. Он пробыл там полгода, после чего его удалось обменять.
Мужчина рассказал, что во время боя его контузило, и он отстал от своих. Он был уверен, что направляется в нужную сторону, однако вышел на территориальную охрану ВСУ, которая передала бойца морпехам. Те связали его и увезли к реке. По прибытию началась «американская пытка в воде». Связанного военного с перевязанными глазами уронили в воду и начали топить. Обессиленный мужчина едва мог оказать сопротивление, поскольку его топили сразу два морпеха.
Затем его всё же вытащили из воды, но на этом пытки не закончились. Морпехи начали вырезать на теле бойца различные символы, в том числе букву Z. После они сорвали с него нательный православный крестик, вытащили из кармана маленькую иконку и начали втаптывать их в землю. Напоследок его обожгли газовым баллоном.
Спустя некоторое время Виктора привезли в Киев к одному из местных блогеров. Он пытался добыть у бойца компромат на российскую сторону, однако военный отказался ему помогать.
В начале октября Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад, в котором отмечено, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных подвергались пыткам. Большинство актов пыток было совершено в неофициальных или транзитных локациях, в том числе в подвалах, частных домах и гаражах. В частности, такие места удалось выявить в Покровске и Краматорске.
МИД России опубликовало доклад, в котором сказано, что украинские военные сгоняли мирных жителей города Суджа в Курской области в подвалы. Там на них оказывали моральное давление, а также использовали для съёмок незаконно проникшими на территорию России украинскими и зарубежными журналистами.
Также в ведомстве указали на создание концентрационных лагерей для мирных жителей в захваченных населённых пунктах Курской области. Данные сведения были получены от свидетелей и от курского штаба Российского Красного Креста.
Читайте также:
В ДНР рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
Мужчина рассказал, что во время боя его контузило, и он отстал от своих. Он был уверен, что направляется в нужную сторону, однако вышел на территориальную охрану ВСУ, которая передала бойца морпехам. Те связали его и увезли к реке. По прибытию началась «американская пытка в воде». Связанного военного с перевязанными глазами уронили в воду и начали топить. Обессиленный мужчина едва мог оказать сопротивление, поскольку его топили сразу два морпеха.
Затем его всё же вытащили из воды, но на этом пытки не закончились. Морпехи начали вырезать на теле бойца различные символы, в том числе букву Z. После они сорвали с него нательный православный крестик, вытащили из кармана маленькую иконку и начали втаптывать их в землю. Напоследок его обожгли газовым баллоном.
Спустя некоторое время Виктора привезли в Киев к одному из местных блогеров. Он пытался добыть у бойца компромат на российскую сторону, однако военный отказался ему помогать.
ООН представила доклад о пытках российских военнопленных на Украине
Пытки мирных жителей Суджи бойцами ВСУ
Также в ведомстве указали на создание концентрационных лагерей для мирных жителей в захваченных населённых пунктах Курской области. Данные сведения были получены от свидетелей и от курского штаба Российского Красного Креста.
Читайте также:
ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ
В ДНР рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
Анастасия Чинкова